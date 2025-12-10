VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel 3 Ay Ödemesiz Kredi İmkanı

VakıfBank, yılbaşı dönemine özel sunduğu kredi kampanyasıyla müşterilerine 3 ay ödemesiz finansman seçeneği sağlıyor. Bankanın açıklamasına göre kampanyada ilk taksit ödemesi Şubat 2026 itibarıyla başlayacak.

Kampanya Detayları

Toplam vade: 36 ay (ilk 3 ay ödemesiz, kalan 33 ay taksitlendirme)

İlk taksit: Şubat 2026

Faiz oranı: Ortalama yüzde 3,95; kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

Örnek maliyet: Bankanın tahmini maliyet tablosuna göre 50.000 TL kredi için aylık yaklaşık 2.850 TL – 2.950 TL arası taksit ödemesi öngörülürken, toplam geri ödeme yaklaşık 95.000 TL civarında hesaplanıyor.

Başvuru ve Onay Koşulları

VakıfBank, kampanyaya başvuracak müşterilerden yüksek kredi notu, düzenli gelir beyanı ve bankacılık geçmişinde idari takip bulunmaması gibi koşulları görmek istediğini belirtiyor. Onay süreci ise kredi notuna bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Yeni yıl alışverişleri, tatil masrafları veya dönemsel nakit ihtiyaçları için tasarlanan kampanya kapsamında bireysel müşteriler, yıl sonuna kadar ihtiyaçlarını karşılayıp ödemelerini gelecek yıla erteleme fırsatına sahip olacak. Ayrıca başvuruların haftasonu dahi yapılabildiği ifade edildi.

Not: Kampanya koşulları ve hesaplama örnekleri banka tarafından paylaşılmış olup, nihai koşullar başvuru sırasında belirlenecektir.