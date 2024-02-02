O illerde herkesin 2 aracı birden var! Otomobil düşkünü iller ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı motorlu taşıt verilerini açıkladı ve ülke genelinde en çok araca sahip şehirleri sıraladı. Bu sıralamaya göre, 16. sırada yer alan Denizli'de nüfus başına düşen araç sayısı oldukça dikkat çekici bir seviyede bulunuyor. İstanbul, 5 milyon 406 bin 820 araç ile en çok araca sahip şehir olarak öne çıkıyor. İşte en çok araca sahip şehirler listesinin detayları...

EN ÇOK ARACA SAHİP ŞEHİRLER





1. İstanbul: 5 milyon 406 bin 820 araç

2. Ankara: 2 milyon 576 bin 835 araç

3. İzmir: 1 milyon 798 bin 709 araç

Denizli, yayınlanan tabloya göre en çok araca sahip 16. il olarak belirlenmiş. Denizli'de toplamda 500 bin 634 araç bulunuyor. 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 855 bin 246 nüfusa sahip olan Denizli'de ortalama olarak 2 kişiye 1 araç düşüyor.

Araç türlerine göre incelendiğinde, Denizli'de 234 bin 548 otomobil, 7 bin 333 minibüs, 3 bin 932 otobüs, 75 bin 872 kamyonet, 13 bin 287 kamyon, 102 bin 237 motosiklet ve 62 bin 30 traktör bulunmakta. 2023 yılında 11 bin 709 araç devrinin yapıldığı il, devir yapılan araç yoğunluğu sıralamasında ise 17. sırada yer almakta.