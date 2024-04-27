O kurum personel alım için kapılarını araladı! Yüksek maaşla onlarca personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) sözlü sınav ile V.H.K.İ., mühendis, fizikçi, tekniker, kimyager, biyolog, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli( aşçı yardımcısı, temizlik, bulaşıkçı) ünvanlarına yönelik personel alımı gerçekleşitrecek. Başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde başlatıldı. Başvuru sahiplerinin spesifik gereklilikleri dikkatlice değerlendirmeleri gerekmektedir.

TENMAK Personel Alım Şartları

Giriş sınavına katılmak için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

a) 657 sayılı Kamu İşleri Kanunu 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartların taşınması,

b) Veri Hazırlama ve Kontrol Operatörü (Lisans) pozisyonu için başvuran adayların;

1. Hazırlanan tabloda belirtilmiş olan ilgili fakültelerin üniversite fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerlik derecesi kabul edilmiş yerli ya da yabancı yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlemiş olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS-Üniversite) KPSSP3 sınıf türü üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almış olması,

c) Veri Hazırlama ve Kontrol Operasyon Sorumlusu (Yüksekokul) pozisyonu için başvuran adayların;

1. Tabloda belirtilmiş olan ilgili fakültelerin üniversite fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerlik derecesi kabul edilmiş yerli ya da yabancı yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

2.ÖSYM tarafından 2022 yılında düzenlemiş olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS-Üniversite) KPSSP3 sınıf türü üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almış olması,

d) Mühendislik, fizik, kimya ve biyoloji pozisyonları için başvuran adayların;

1.Hazırlanan tabloda belirtilmiş olan ilgili fakültelerin üniversite fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerlik derecesi kabul edilmiş yerli ya da yabancı yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlemiş olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS-Üniversite) KPSSP3 sınıf türü üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması,

3. İngilizce yabancı dil yeterlilik sınavından (YDS) en az 60 (altmış) puan almış olması veya dil yeterliliğine ilişkin ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan eşdeğerde bir belgeye sahip olması,

d) Teknisyen pozisyonu için başvuru yapan adayların;

1. Tabloda belirtilmiş olan ilgili fakültelerin üniversite fakültelerinden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerlik derecesi kabul edilmiş yerli ya da yabancı yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

2.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2022 yılında düzenlemiş olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS-Üniversite) KPSSP3 sınıf türü üzerinden en az 60 puan almış olması,

e) Teknisyen pozisyonu için başvuru yapan adayların;

1. Tabloda belirtilmiş olan mesleki ve teknik liselerde ilgili bölüm mezunu olmak,

2. 2022'de ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS - Ortaöğretim) KPSSP94 puan türü üzerinden en az 50 (elli) puan alınmış olması.

f) Güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuru yapan adayların;

1. Bir üniversitenin ortak programından ya da Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer derecesi kabul edilmiş olan yabancı eğitim kurumlarından birisinden mezun olmuş olması,

2.2022'de ÖSYM'nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS - Ortaöğretim) KPSSP94 puan türü üzerinden en az 60 (altmış) puan alınmış olması.

3. 6 Ekim 2004 tarih e 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10 uncu maddesinde belirtilmiş olan şartlara tam olarak uymak,

4. Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olması, başvuru süresi dolmamış olması

5. Başvuru sırasında 35 (otuz beş) yaşını geçmemiş olması,

6. Erkek adaylarda boy 170 cm'den, kadın adaylarda boy 160 cm'den uzun olmaması. Ayrıca boy ve kilonun son iki hanesinin arasında olan farkın ise 15'ten fazla, 13'ten az olmaması gerekiyor.

7. Güvenlik görevini yerine getirmesi durumuna engel olabilecek herhangi sağlık sorununun olmaması,

8. Vardiyalı çalışmanın önünde herhangi bir engel olmaması,

g) Destek elemanı (mutfak asistanı) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Yabloda belirtilen ilgili ilgili eğitim programlarından ya da Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş olan eşdeğer niteliklere sahip yurt dışı eğitim kurumlarının birisinden mezun olmak,

2. 2022 yılında ÖSYM tarafından düzenlenen kamu personeli seçme sınavında (KPSS-Ön Lisans) KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan alınmış olunması,

3. Başvuru tarihinde 35 (otuz beş) geçmemiş olmak,

g) Destek Personeli (Sanitasyon) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Ortaokul (lise ve dengi) mezunu,

2. ÖSYM tarafından 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-) Ortaöğretimin KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olunması,

3. Başvuru tarihinde henüz 35 (otuz beş) yaşını geçmemiş olmak,

4. Temizlik hizmetleri alanında fiilen en az 60 gün çalıştığınızı kanıtlayan belgeler (Meslek kodlarını gösteren barkodlu SGK hizmet kayıtları e-Devlet üzerinden alınır)

5. Temizlik işinizi yapmanıza engel olacak herhangi bir sağlık probleminizin olmaması.

h) Destek personeli (bulaşıkçı) pozisyonuna başvuran adaylar için;

1. Ortaokul (lise ve dengi) mezunu,

2. ÖSYM tarafından 2022'de düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS - Ortaöğretim) KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almak.

3. Başvuru son tarihinden itibaren 35 (otuz beş) yaşı geçmemek,

4. Temizlik veya bulaşık yıkama hizmeti alanında fiilen en az 60 gün çalıştığınıza dair belge (Meslek kodlarını gösteren barkodlu SGK hizmet kayıtları e-Devlet üzerinden alınır)

5. Görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı









Başvuru tarihi ve yeri

TENMAK personel alımı adayları, 22-29 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Enerji, Nükleer ve Madencilik Araştırma Kurumu-Kamu İşe Alım ve Kariyer Portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko .gov.tr) üzerinden başvuru yapabilecekler. Bunu, Hükümetin elektronik hükümetinde belirtilen programa göre etkinleştirilecek olan iş başvuru ekranını da kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.