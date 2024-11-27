DOLAR
34,65 -0,02%
EURO
36,45 -0,19%
ALTIN
2.950,72 -0,7%
BITCOIN
3.237.011,26 -2,08%

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık ayına girilmesine sayılı günler kala aktüel marketlerin ay başı indirimleri merakla takip ediliyor

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:31
O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık ayına girilmesine sayılı günler kala aktüel marketlerin ay başı indirimleri merakla takip ediliyor. Yılın son ayında dev indirim fırsatları açıklanırken, BİM 3 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler de bunların arasında yer alıyor. 3 Aralık ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu, hem evde hem de kişisel hijyen alanında ihtiyaç duyulan birçok ürünü raflara taşıyacak. süpermarketlerdeki fiyat etiketlerini etkileyen faktörlerin başında, her ürüne yapılan zamlar gelmekte, vatandaş bu ihtiyacını indirim marketlerinden karşılıyor. Her hafta Cuma gününü indirim günü ilan eden BİM, 3 Aralık 2024’te temizlik malzemeleri, hijyen ürünleri ve mutfak gereçleri ile adeta devrim yaratacağa benziyor.  

BİM 3 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında temizlik malzemeleri, hijyen ürünleri ve mutfak gereçleri gelirken, Soft baskılı sunum peçetesi, renkli bulaşık süngeri, Domestos kötü koku avcısı, Alo toz deterjan ve Bulut çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünlerde dev indirim devreye girecek. Bu sayede sunumlarınız güzelleşecek ve hijyen ihtiyacınız da karşılanmış olacak.  

BİM TUVALET KAĞIDI VE HAVLU KAĞIT İNDİRİMİ 

BİM 3 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler arasında en çok dikkat çekecek olan ürünler, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt olacağa benziyor. Queen Bambu Tuvalet Kağıdı. 40’lı paket fiyatı 199 TL olarak raflarda yer alacak iken 16 adetlik Queen Bambu Kağıt Havlu, 129 TL'ye satılacak. 

Alışverişçiler için mutfak ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün daha mevcut. Domestos Kötü Koku Avcısı Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml için 59 TL, Alo Toz Deterjan 10 kg için 329 TL ve Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 litre 95 TL’den satışa sunulacak. 

BİM 3 ARALIK 2024 DİKKAT ÇEKEN İNDİRİMLER 

Soft Baskılı Sunum Peçetesi 40x40 cm 39,50 TL 

Parex Renkli Bulaşık Süngeri 3'lü 19,50 TL 

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL 

Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 129 TL 

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Domestos Kötü Koku Avcısı Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 59 TL 

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL 

Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 95 TL 

Burçak Tuzlu Zeytinli Bisküvi 270 gr 37,50 TL 

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 4x100 gr 49 TL 

Ülker Çizi Çıtır Tulum Peynir & Köz Biber Aromalı Kraker 120 gr 27,50 TL 

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 49,50 TL 

Eti Topkek Hindistan Cevizi ve Limonlu Kek 40 gr 6,50 TL 

Pink Pie Çilek Kremalı Bisküvi 200 gr 39 TL 

Eti Bidolu Kakaolu Yer Fıstıklı Karamelli Gofret 81 gr 21 TL 

Eti Hoşbeş Hindistan Cevizi Kremalı Gofret 142 gr 29,75 TL 

 


İLGİLİ HABERLER

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak
2
2024 Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı! Hemen e-Devlet'ten Başvurun Sabah PTT'den hemen çekin
3
Çocuğuna, torununa yelek örmek isteyenler! En farklı ve kolay bebek yeleği modelleri bu listede!
4
İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Mozart'ın Figaro'su
5
Anadolu Nefesli Beşlisi İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verecek
6
Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor
7
Köy Okullarında Geleneksel Türk Tiyatrosu Rüzgarı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı