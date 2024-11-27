O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aralık ayına girilmesine sayılı günler kala aktüel marketlerin ay başı indirimleri merakla takip ediliyor. Yılın son ayında dev indirim fırsatları açıklanırken, BİM 3 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler de bunların arasında yer alıyor. 3 Aralık ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu, hem evde hem de kişisel hijyen alanında ihtiyaç duyulan birçok ürünü raflara taşıyacak. süpermarketlerdeki fiyat etiketlerini etkileyen faktörlerin başında, her ürüne yapılan zamlar gelmekte, vatandaş bu ihtiyacını indirim marketlerinden karşılıyor. Her hafta Cuma gününü indirim günü ilan eden BİM, 3 Aralık 2024’te temizlik malzemeleri, hijyen ürünleri ve mutfak gereçleri ile adeta devrim yaratacağa benziyor.

BİM 3 ARALIK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 3 Aralık aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünlerin başında temizlik malzemeleri, hijyen ürünleri ve mutfak gereçleri gelirken, Soft baskılı sunum peçetesi, renkli bulaşık süngeri, Domestos kötü koku avcısı, Alo toz deterjan ve Bulut çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünlerde dev indirim devreye girecek. Bu sayede sunumlarınız güzelleşecek ve hijyen ihtiyacınız da karşılanmış olacak.

BİM TUVALET KAĞIDI VE HAVLU KAĞIT İNDİRİMİ

BİM 3 Aralık Aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler arasında en çok dikkat çekecek olan ürünler, tuvalet kağıdı ve havlu kağıt olacağa benziyor. Queen Bambu Tuvalet Kağıdı. 40’lı paket fiyatı 199 TL olarak raflarda yer alacak iken 16 adetlik Queen Bambu Kağıt Havlu, 129 TL'ye satılacak.

Alışverişçiler için mutfak ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün daha mevcut. Domestos Kötü Koku Avcısı Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml için 59 TL, Alo Toz Deterjan 10 kg için 329 TL ve Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 litre 95 TL’den satışa sunulacak.

BİM 3 ARALIK 2024 DİKKAT ÇEKEN İNDİRİMLER

Soft Baskılı Sunum Peçetesi 40x40 cm 39,50 TL

Parex Renkli Bulaşık Süngeri 3'lü 19,50 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL

Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

Domestos Kötü Koku Avcısı Ultra Çamaşır Suyu 1850 ml 59 TL

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 329 TL

Bulut Çamaşır Yumuşatıcı 5 Litre 95 TL

Burçak Tuzlu Zeytinli Bisküvi 270 gr 37,50 TL

Ülker Saklıköy Çikolata Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 4x100 gr 49 TL

Ülker Çizi Çıtır Tulum Peynir & Köz Biber Aromalı Kraker 120 gr 27,50 TL

Wafermaster Crepe Fındık Krema Dolgulu Gofret 49,50 TL

Eti Topkek Hindistan Cevizi ve Limonlu Kek 40 gr 6,50 TL

Pink Pie Çilek Kremalı Bisküvi 200 gr 39 TL

Eti Bidolu Kakaolu Yer Fıstıklı Karamelli Gofret 81 gr 21 TL

Eti Hoşbeş Hindistan Cevizi Kremalı Gofret 142 gr 29,75 TL



