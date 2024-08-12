O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

Türk Alman Üniversitesi, 12 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, bünyesindeki ihtiyaçların giderilmesi adına bilişim alanında sözleşmeli olarak istihdam sağlayacak personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alım, üniversitenin bilgi işlem daire başkanlığında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek iken iş arayan kişiler için önemli bir başlangıç noktası olduğu tahmin ediliyor. Resmi Gazete’de ilanın detayları ve başvuru koşulları kamuoyunda paylaşırken, geç kalınmaması adına tarih aralıkları da belirtilmiş bulunuyor.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve Kontenjan Dağılımı

Resmi Gazete de yar alan ilanda belirtilen pozisyonlar arasında dört farklı kadro başvurusunun bulunduğu belirtilmiş bulunmakta. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanları şu şekildedir:

1. Kıdemli Sistem Yöneticisi - 1 kişi

2. Sistem Yöneticisi - 1 kişi

3. Kıdemli Ağ Yöneticisi - 1 kişi

4. Ağ Yöneticisi - 2 kişi





Bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler için oldukça yüksek maaşla çalışma imkanı sunan bu alımlarda Türk Alman Üniversitesi, belirli bir nitelik seviyesindeki profesyonelleri istihdam etmeyi hedefliyor.

• Türk Alman Üniversitesi Personel Alımı Başvuru şartları

Resmi Gazete de başvuru şartları şu şekilde belirtilmiştir.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

• Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

• 2022 KPSSP3 sınavında belirli bir başarı elde etmek

• Yabancı dil bilgisine sahip olmak (İngilizce tercih sebebidir),

Başvuru tarih aralıkları

Merakla beklenen alımlar ile alakalı olarak başvuruların bugün başladığı ve 1 Eylül 2024 tarihine kadar devam edeceği belirtilmiş bulunuyor. Başvurular Alman Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

KPSS ŞARTI

Başvuruda bulunacak adayların 2022 KPSSP3 sınav sonuç belgeleri göz önünde bulundurulacak. KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 olarak kayıtşara geçecek.. Alımlar KPSS puan sıralamasına göre tamamlanacak. .