Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

Ocak 2025'te milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verilerine göre, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların ne kadar olacağı şimdiden merak konusu. SGK uzmanları tarafından yapılan son hesaplamalar ve enflasyon tahminleri doğrultusunda Ocak ayındaki zam oranları şekillenmeye başladı. Peki, 2025 memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar yükselecek?



2025 OCAK ZAM ORANLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025’te memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyon verilerine dayanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı tamamen enflasyona göre hesaplanırken, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı da eklenecek.

Temmuz ayında yapılan zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri %24.71 oranında zam almış, memur ve memur emeklileri ise %19.31 zam görmüştü. Şimdi ise gözler Ocak 2025 zamlarına çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda 2025 yılı için %10-15 aralığında bir zam beklentisi oluştu. Kesin oranlar ise 3 Ocak 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı enflasyon verileri ile netleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Emekli ve memurlar her 6 ayda bir enflasyon oranında maaş zammı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam doğrudan 6 aylık enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme zammının yanında enflasyon farkı da ekleniyor.

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak 2025 zammı için beklentiler %10 ile %15 arasında değişiyor. Ancak kesin rakamlar için Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayı başında açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur maaş zamlarını etkileyen bir diğer önemli veri de Eylül ayı enflasyon rakamları olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon oranlarını 3 Ekim 2024 tarihinde açıklayacak. Finans uzmanları tarafından yapılan tahminlere göre, Eylül ayı enflasyon oranının %1.50 ile %2.50 arasında olması bekleniyor. Ortalama enflasyon beklentisi ise %2.09 olarak öngörülüyor.

3 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞİYOR

Ekim ayında açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile birlikte 3 aylık enflasyon oranı da netleşecek. İlk tahminlere göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon %7.99 olarak hesaplanıyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam olarak alacağı miktarı gösterirken, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadığı belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15.000 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Temmuz ayında yapılan zamlarla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükselmişti. Ocak 2025’te ise en düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye çıkarılması bekleniyor. SGK uzmanları tarafından yapılan tahminler, Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte emekli maaşlarında bu yönde bir artış olacağını gösteriyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2025’te beklenen zam oranı %14-15 aralığında. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranının %10 civarında olması bekleniyor. Ancak kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak 2025'te açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek

2025 Ocak ayında emekliler ve memurlar, son 6 aylık enflasyon verilerine göre zam alacaklar. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %14-15, memur ve memur emeklilerine ise %10 civarında bir zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşı ise 15.000 TL’ye yükselebilir. Kesin zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayında açıklayacağı verilerle netlik kazanacak.

Ocak ayı zamlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.