DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.173.816,65 1,1%

Ödemiş'te Geleneksel Helvuç Bayramı 628. Kez Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Helvuç Bayramı, 628 yıldır çocuklara dini bilinç kazandırarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 19:45
Ödemiş'te Geleneksel Helvuç Bayramı 628. Kez Coşkuyla Kutlandı

Ödemiş'te 628 Yıldır Sürdürülen Gelenek

İzmir'in Ödemiş ilçesi, çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen ve 628 yıldır devam eden Helvuç (Helviş) Bayramı ile bir kez daha renkli anlara ev sahipliği yaptı. Her yıl muhtarlık önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, bu geleneksel bayramı coşkuyla kutladılar.

Musa Baba'dan Günümüze Uzanan Bir Miras

Tekke Mahallesi'nin kurucusu olarak tanınan Musa Baba tarafından başlatılan bayram, zamanla gelenek haline dönüştü. Mahallede çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, etkinlikler de keyifli anlar sunmayı sürdürüyor.

Mahalle muhtarı Ahmet Korkmaz, bayramın önemine değinerek, katılımın oldukça yoğun olduğunu belirtti. Korkmaz, "Çikolata, bisküvi, kurabiye gibi çeşitli hediyeler çocuklarımıza dağıtılıyor. Yöre halkı olarak topladığımız paralarla misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız çocukları sevindirmek," dedi.

Çocukların Neşesi ve Geleneklerin Yaşatılması

Etkinliğe katılan Elif Bozalan, bayramın geleneksel olarak sürmesinin önemine değinerek, "Alışverişler yapıldı, dualar okundu ve mehteran geldi. Bugün burada sevinçli ve mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Mert Celal İpek, burada geçirdiği zamanın ne kadar keyifli olduğunu vurguladı. Mahalle sakinleri, imece usulü topladıkları paralarla etkinlikte gelenlere keşkek ve helva gibi lezzetli yemekler sundular. Etkinlik boyunca mehteran marşlarıyla birlikte dualar okundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş)...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, 628 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe gaziler de katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş)...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, 628 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe gaziler de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ödemiş'te Geleneksel Helvuç Bayramı 628. Kez Coşkuyla Kutlandı
2
Bugün 7 Şubat’ta Ay Oğlak’ta: Astrolog Aygül Aydın, 12 Burcun Durumunu Değerlendirdi
3
Mars ve Neptün’ün Büyülü Etkisi: Hayallerinize ve Aşkınıza Ulaşın
4
Prof. Dr. Sadettin Ökten'den Müzeler Üzerine Önemli Açıklamalar
5
Mersin'in Tarihi Kilikya Yolu'nda Ziyaretçilere Kapı Açıldı
6
27. Türkiye Korolar Şenliği Başkentte Başladı
7
Bakü'de 'Sağlıkçı Ressamlar' Sergisi Açıldı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!