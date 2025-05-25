Ödemiş'te Geleneksel Helvuç Bayramı 628. Kez Coşkuyla Kutlandı

Ödemiş'te 628 Yıldır Sürdürülen Gelenek

İzmir'in Ödemiş ilçesi, çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen ve 628 yıldır devam eden Helvuç (Helviş) Bayramı ile bir kez daha renkli anlara ev sahipliği yaptı. Her yıl muhtarlık önünde bir araya gelen mahalle sakinleri, bu geleneksel bayramı coşkuyla kutladılar.

Musa Baba'dan Günümüze Uzanan Bir Miras

Tekke Mahallesi'nin kurucusu olarak tanınan Musa Baba tarafından başlatılan bayram, zamanla gelenek haline dönüştü. Mahallede çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, etkinlikler de keyifli anlar sunmayı sürdürüyor.

Mahalle muhtarı Ahmet Korkmaz, bayramın önemine değinerek, katılımın oldukça yoğun olduğunu belirtti. Korkmaz, "Çikolata, bisküvi, kurabiye gibi çeşitli hediyeler çocuklarımıza dağıtılıyor. Yöre halkı olarak topladığımız paralarla misafirlerimize yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız çocukları sevindirmek," dedi.

Çocukların Neşesi ve Geleneklerin Yaşatılması

Etkinliğe katılan Elif Bozalan, bayramın geleneksel olarak sürmesinin önemine değinerek, "Alışverişler yapıldı, dualar okundu ve mehteran geldi. Bugün burada sevinçli ve mutluyuz,” ifadelerini kullandı.

Bir diğer katılımcı Mert Celal İpek, burada geçirdiği zamanın ne kadar keyifli olduğunu vurguladı. Mahalle sakinleri, imece usulü topladıkları paralarla etkinlikte gelenlere keşkek ve helva gibi lezzetli yemekler sundular. Etkinlik boyunca mehteran marşlarıyla birlikte dualar okundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, 628 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe gaziler de katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, 628 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinliğe gaziler de katıldı.