Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, 2024 Yılında Sizi Neler Bekliyor?

AYGÜL AYDIN: 2024 OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇ YORUMLARI

Oğlak ve Yükselen Oğlak Burcu yorumu 2024 Tutulmalar, Satrün, Jüpiter ve Uranüs’ün Etkisiyle Hayatınızda Neler Değişecek?

Sevgili Oğlaklar, sizin için çok iyi bir sene olacak. Geçtiğimiz sene zorluklarla mücadele ettiniz ama bu sene başarı, bereket ve aşk dolu olacak. Bu senenin en önemli olaylarından biri, Plüton'un Oğlaktan ayrılıp Kova'ya geçmesi. Bu, sizin için parasal konularda yeni bir dönem başlatacak. Para kazanacaksınız ama akıllıca yatırım yapmalısınız.

Jüpiter ve Uranüs'ün kavuşumu, 21 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşecek. Bu, sizin için kazançlarınızı ve finansal gelirlerinizi arttıracak. Altın, borsa, döviz gibi yatırımlardan sonuç alacağınız bir sene olacak. Aşk hayatınız ve duygusal dünyanızda da gelişmeler yaşayacaksınız. Sürprizlere hazır olun, bekar bir oğlaksanız hayatınıza alacağınız insanla tanışabileceğiniz, gerçekten duygusal anlamda iyi hissedebileceğiniz kişiyle Nisan'a doğru karşılaşabilirsiniz.

Yılın ilk başlarında 2 tane tutulma geçireceksiniz. Bu tutulmalar sizin hayatınızda büyük değişimlere ve başlangıçlara yol açacak. Cesaret edemediğiniz, harekete geçemediğiniz her ne varsa onlarla ilgili büyük bir güç içinde olacaksınız. Ay Düğümleri 2024 boyunca Koç-Terazi aksında ilerlemeye devam ediyor. Bu da kariyer, taşınma, evlilik, iş alanları ile ilgili konularda çok radikal kararlar alacağınız anlamına geliyor. Özellikle yerinizi değiştirmek, taşınmak isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda her şeyi geride bırakmayı istiyorsunuz. Bazı kırıklıkları 2024 Eylül ayına taşıyabilirsiniz. Eylül ayı sizi çok önemli değişikliklere götürebilir ama yılın en önemli ayı Mart olacak. Mart ayında hayatınızla ilgili bir teklif alabilirsiniz, yurt dışından, iş hayatınızda büyük değişimlere gidebilirsiniz.

Ocak 2024'de Mars Oğlakla gireceksiniz seneye. Bu, sizin için çok enerjik ve hırslı bir dönem olacak. Ama işten istifa etmek gibi konularda aceleci ve manipüle olmamaya dikkat edin. Hızlı ve tepkisel davranmayın. Yılın en önemli olaylarından birisi daha da 26 Mayıs'ta Jüpiter'in İkizler burcuna geçmesi. Bu, sizin için çok rahat bir çalışma alanına sahip olacağınız, yeni bir iş alanı kuracağınız ya da size sunulacak bir iş fırsatını değerlendireceğiniz anlamına geliyor. Yer değişikliklerine hazır olun. Mayıs ayı gibi terfi bekliyorsanız, terfi alabilirsiniz.

Bu seneyi değerlendirirken, kendinizi anlarken ve hayatla ilgili mücadeleleri verirken çok rahat bir 2024'e girdiğinizi unutmayın. Nisan-Haziran arasında evlilik kararı alabilirsiniz, hayatınıza yeni birini alabilir ya da duygusal anlamda bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda hiç tahmin etmediğiniz kadar çılgınca, değişik ve heyecan verici olaylar yaşanacak.