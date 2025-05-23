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Olten Filarmoni Orkestrası, Nils Landgren ile Sezon Finalini Yaptı

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu caz tromboncusu Nils Landgren'in katılımıyla coşkulu bir konserle tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:29
Olten Filarmoni Orkestrası, Nils Landgren ile Sezon Finalini Yaptı

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren konseriyle büyük bir coşkuyla kapattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkileyici konserde, orkestrayı deneyimli şef Jurjen Hempel yönetti.

"The Man with the Red Horn" (Kırmızı trombonlu adam) olarak anılan Nils Landgren, kendine özgü vokal tarzı ile trombon tekniğini bir araya getirerek, caz ve funk müziğinin zengin tınılarını İzmir'deki sanatseverlerle buluşturdu.

Konserin ilk bölümünde Landgren'e Ercüment Orkut, Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson eşlik etti. İkinci bölümde ise, Nils Landgren, Olten Filarmoni Orkestrası ile birlikte caz ve funk repertuarından çarpıcı eserler seslendirdi.

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren...

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren konseriyle tamamladı.

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren...

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren konseriyle tamamladı.

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