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Ömer Göktepeliler: Yaylı Tambur ile Dünyaya Açılan Kapı

Ömer Göktepeliler, 19 yıl önce dolapta bulduğu yaylı tamburu ile Türk müziğini sosyal medyada tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:12
Ömer Göktepeliler: Yaylı Tambur ile Dünyaya Açılan Kapı

Ömer Göktepeliler: Yaylı Tamburun Yıllara Dayanan Hikayesi

Bursa'nın sanat dünyasında 19 yıllık bir dönemi geride bırakan Ömer Göktepeliler, yaylı tamburunu dolapta çürümeye terkedilmiş olarak bulduğundan beri elinden düşürmüyor.

42 yaşındaki sanatçı, müzik yolculuğuna 10 yaşında ut çalarak başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda eğitim alan Göktepeliler, 2005 yılında çalıştığı kurumda kazara bulduğu yaylı tambur ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Yaylı Tambur ile Tanışma

Göktepeliler, yaylı tamburu bulduğunda, onun uzun yıllar orada unutulup gideceğini düşündüğünü belirtti. "Bu enstrümanla ilgilenen kimse yoktu, dışarıda vitrinlerde sergilenecekti. Ancak onu keşfettim ve çalmaya başladım," dedi.

Uluslararası Müzik Yolculuğu

Ömer Göktepeliler, yaylı tamburun Klasik Türk Müziği'nde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu enstrümanı tanıtarak dünya genelinde geniş bir kitleye ulaştığını ifade etti. "Bu sazın her tür müziğe adapte olabilme yeteneği büyük bir avantaj," diyerek yaylı tamburun farklı müzik türleriyle birlikte kullanılabileceğinin altını çizdi.

Sosyal Medyanın Gücü

Göktepeliler, sosyal medya platformlarının kendisine büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, kaliteli içerikler sayesinde daha fazla kişi tarafından keşfedildiğini aktardı. Hem Türk müziğini tanıtmayı hem de yaylı tamburu dünya sahnesine taşımayı hedefliyor.

Gelecekteki Hedefleri

Ömer Göktepeliler, müzik kariyerinin bir parçası olarak yaylı tamburu gelecek nesillere aktarma misyonunu taşıdığını ve bu yolda ilerlemeye kararlı olduğunu söyledi. "Bu saz benimle birlikte bir bütün; onunla arkadaş olmaktan çok mutluyum," diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Özetle, Ömer Göktepeliler, 19 yıllık bir tutkunun yolculuğunu sürdürüyor ve yaylı tamburu ile hem kendi yeteneklerini sergiliyor hem de Türk kültürünü dünyaya tanıtma çabasında bulunuyor.

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