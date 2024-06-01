Onlarca personel alımı için imzalar atıldı! Güle oynaya çalışacak personel aranıyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetimi, Resmi Gazete aracılığıyla 4/B statüsünde sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu. Açık pozisyonlar ve alınacak personel sayısı ilan edildi.

Adaylar, belirtilen kadrolar için 22 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar online ön başvuru yapabilirler. Başvuru formu ve gerekli belgelerin, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genel Evrak Birimine bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

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