Onlarca personel alımı için imzalar atıldı! Güle oynaya çalışacak personel aranıyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetimi, Resmi Gazete aracılığıyla 4/B statüsünde sözleşmeli personel alacaklarını duyurdu. Açık pozisyonlar ve alınacak personel sayısı ilan edildi.
Adaylar, belirtilen kadrolar için 22 Mayıs'tan 5 Haziran'a kadar online ön başvuru yapabilirler. Başvuru formu ve gerekli belgelerin, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Genel Evrak Birimine bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetimi İş İlanı
Başvuru formuna ulaşmak için Tıklayın...