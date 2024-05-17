Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,17 -0,34%
EURO
35,2 -0,19%
ALTIN
2.490,08 1,47%

Ordu belediyesi KPSS’siz lise mezunu personel alımı yapıyor! İŞKUR resmen açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi KPSS Şartsız personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapacağı alımla ilgili detaylar İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 22:03
Ordu belediyesi KPSS’siz lise mezunu personel alımı yapıyor! İŞKUR resmen açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, başarılı adaylara kapılarını açmaya hazırlanıyor. KPSS şartı olmadan lise mezunu personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek alımla ilgili detaylar resmi İŞKUR internet sitesi üzerinden açıklandı.

Bu yeni duyuru, lise mezunu olanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. KPSS sınavının olmaması, lise mezunu gençlerin ve iş arayanların büyük ilgisini çekti. Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlerin iş bulma süreçlerinde daha fazla fırsat yakalayabileceklerini gösteriyor.

İŞKUR, Ordu Belediyesi’nin alım sürecinde yer alacak adayları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adaylar, bu bilgileri takip ederek kendilerine uygun bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.

memru

Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlerin iş bulma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Lise mezunu gençler, KPSS olmadan da bir kamu kurumunda çalışma fırsatını yakalayabilecekler. Bu adım, gençlerin iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracak ve istihdama katkı sağlayacak.

Ordu Belediyesi’nin lise mezunu personel alımıyla ilgili detaylar ve başvuru şartları yakında İŞKUR tarafından açıklanacak. Gençler, bu fırsatı kaçırmamak için İŞKUR’un resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeliler. Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlere yeni bir iş kapısı açıyor ve istihdamı artırıyor.

İLGİLİ HABERLER

Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Bahar dizisinden sevenlerini kahredecek gelişme! Final tarihini belirledi mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bahar dizisinden sevenlerini kahredecek gelişme! Final tarihini belirledi mi?

27 Mayıs'a kadar kadın bakım ürünlerinde bomba indirim! Herkes koşup yetişsin

Ordu belediyesi KPSS’siz lise mezunu personel alımı yapıyor! İŞKUR resmen açıkladı

Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

31 Mayıs'a kadar süre verildi! Başvuranlara tek koşulla 7 bin 900 TL devlet desteği!

Emeklilik yaşı değişti! İşe girişi yılı bunlar olanlara 8 yıl erken emeklilik sürprizi

Kimlik numaranızın son hanesine göre kontrol edin! Devlet hesabınıza para yatırmış olabilir

Tek kuruş faiz ödemeden binlerce liranız olacak! O banka nakit arayana hızır gibi yetişti

Eşten dosttan borç arayan Denizbank'a gidiyor! Koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi başvurusu açıldı

Kripto para yatırımcılarına soğuk duş! Bitcoincilere sonunda bu da oldu

25 Mayıs'a kadar başvuran emekliye 5 bin lira destek! Koştur koştur gidene verilecek

Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı