Ordu belediyesi KPSS’siz lise mezunu personel alımı yapıyor! İŞKUR resmen açıkladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, başarılı adaylara kapılarını açmaya hazırlanıyor. KPSS şartı olmadan lise mezunu personel alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek alımla ilgili detaylar resmi İŞKUR internet sitesi üzerinden açıklandı.

Bu yeni duyuru, lise mezunu olanlar arasında büyük bir heyecan yarattı. KPSS sınavının olmaması, lise mezunu gençlerin ve iş arayanların büyük ilgisini çekti. Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlerin iş bulma süreçlerinde daha fazla fırsat yakalayabileceklerini gösteriyor.

İŞKUR, Ordu Belediyesi’nin alım sürecinde yer alacak adayları detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Başvuru şartları, alım yapılacak kadrolar, başvuru tarihleri ve diğer önemli bilgiler resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adaylar, bu bilgileri takip ederek kendilerine uygun bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.





Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlerin iş bulma sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Lise mezunu gençler, KPSS olmadan da bir kamu kurumunda çalışma fırsatını yakalayabilecekler. Bu adım, gençlerin iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracak ve istihdama katkı sağlayacak.

Ordu Belediyesi’nin lise mezunu personel alımıyla ilgili detaylar ve başvuru şartları yakında İŞKUR tarafından açıklanacak. Gençler, bu fırsatı kaçırmamak için İŞKUR’un resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmeliler. Ordu Belediyesi’nin bu adımı, gençlere yeni bir iş kapısı açıyor ve istihdamı artırıyor.