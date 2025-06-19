Ordu'da 40 Öğrencinin Hikayeleri 'Bir Sınıfın Kırk Sesi' Kitabında

Ordu'da Özgün Bir Eser: 'Bir Sınıfın Kırk Sesi'

Ordu'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı 'Bir Sınıfın Kırk Sesi' adlı hikaye kitabı, okurlarla buluştu. Kitap, Altınordu İlkokulu öğretmeni Dilek Yücel öncülüğünde, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilediği önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Projenin Doğuşu ve Eğitim Süreci

Dilek Yücel, bazı öğrencilerinin yazdığı hikayelerle 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi''nde ödül kazandıklarını belirtirken, çocukların yazdığı başarılı hikayeleri görünce kalıcı bir eser oluşturma fikrinin geçtiğini vurguladı. Bu süreçte eğitimci-yazar Caner Sarıoğlu, yaklaşık 7 ay boyunca öğrencilere yazma eğitimleri verdi.

Kitabın İçeriği ve Teşekkürler

112 sayfadan oluşan kitap, 40 öğrencinin hikayelerini barındırıyor ve geçtiğimiz ay yayımlandı. Yücel, çalışmada destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine, Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ersin Moral, okul idaresi, Caner Sarıoğlu ve velilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Heyecan Veren Açıklamalar

9 yaşındaki üçüncü sınıf öğrencisi Mirza Çolak, hikayesinin yayımlanması dolayısıyla heyecanlı olduğunu ifade ederken, ileride kitap yazmayı hedeflediğini söyledi. Diğer bir öğrenci Zeynep Top ise, kitap okumayı ve hikaye yazmayı sevdiğini belirterek, bir kitapta yazısının olmasından dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı.

Ordu'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı, "Bir Sınıfın Kırk Sesi" adlı hikaye kitabı yayımlandı.

Ordu'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı, "Bir Sınıfın Kırk Sesi" adlı hikaye kitabı yayımlandı.