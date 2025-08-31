Ordu'da Küpkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Yoğunluğu

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği rotalar arasında öne çıkıyor. Kardeşler Mahallesi'nde yer alan kanyon, sunduğu doğal güzellik ve çeşitli sportif imkanlarla dikkat çekiyor.

Ziyaretçi Aktiviteleri

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyonu gezenler balık tutuyor, kano ve yürüyüş yapıyor ya da yüzmeyi tercih ediyor. Bölge, hem doğa yürüyüşleri hem de su sporları açısından ziyaretçilere geniş imkan sunuyor.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Küpkaya Kanyonu'nu ailesiyle gezen Tuğba Sarı, ilk kez gördüğü bölgeyi çok beğendiğini söyledi. Sarı, kanyonda bulunmanın insana huzur verdiğini ifade ederek herkese burayı görmelerini önerdi.

Yöre Esnafı ve İlgi

Bölgede restoran işleten Fadayi Bayram, yaz aylarında kanyona olan ilginin hayli yüksek olduğunu belirtti. Bayram, özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi geldiğini ve kanyonun üzerindeki zipline hattının yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Görüntüler

Eşsiz doğasıyla dikkat çeken Küpkaya Kanyonu, dronla havadan görüntülendi ve ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal peyzaj fotoğrafları ile öne çıktı.

