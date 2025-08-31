DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.460.674,9 0,08%

Ordu'da Küpkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Yoğunluğu

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, sportif aktiviteler ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:28
Ordu'da Küpkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Yoğunluğu

Ordu'da Küpkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Yoğunluğu

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği rotalar arasında öne çıkıyor. Kardeşler Mahallesi'nde yer alan kanyon, sunduğu doğal güzellik ve çeşitli sportif imkanlarla dikkat çekiyor.

Ziyaretçi Aktiviteleri

Yaklaşık 2 kilometrelik kanyonu gezenler balık tutuyor, kano ve yürüyüş yapıyor ya da yüzmeyi tercih ediyor. Bölge, hem doğa yürüyüşleri hem de su sporları açısından ziyaretçilere geniş imkan sunuyor.

Ziyaretçilerin Görüşleri

Küpkaya Kanyonu'nu ailesiyle gezen Tuğba Sarı, ilk kez gördüğü bölgeyi çok beğendiğini söyledi. Sarı, kanyonda bulunmanın insana huzur verdiğini ifade ederek herkese burayı görmelerini önerdi.

Yöre Esnafı ve İlgi

Bölgede restoran işleten Fadayi Bayram, yaz aylarında kanyona olan ilginin hayli yüksek olduğunu belirtti. Bayram, özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi geldiğini ve kanyonun üzerindeki zipline hattının yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Görüntüler

Eşsiz doğasıyla dikkat çeken Küpkaya Kanyonu, dronla havadan görüntülendi ve ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal peyzaj fotoğrafları ile öne çıktı.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih...

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Küpkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Yoğunluğu
2
Trabzon Günleri İkinci Gününde: 'Trabzon seni çağırıyor' İlgi Topladı
3
Yaren 14'üncü Göçüne Başladı — Eskikaraağaç'ın Simgesi Yuvadan Uçtu
4
Marmaris'te Phoenix Antik Kenti'nde 2025 Kazıları Tamamlandı
5
Afyonkarahisar–Dumlupınar Treninde 'Büyük Zafer' Anlatıldı
6
Aydın Karacasu'da 13 metre 20 santimetre uzunluğunda pide hazırlandı
7
Niğde'ye Yeni Kültür Merkezi: Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta