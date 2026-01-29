Palandöken Geçidinde Yoğun Sis: Görüş 10 Metreye Düştü

Erzurum'da Palandöken geçidinde etkili olan yoğun sis görüşü 10 metreye kadar düşürdü; eksi 30°C sıcaklık sürücüleri zor durumda bıraktı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:50
Palandöken Geçidinde Yoğun Sis ve Ulaşımda Aksamalar

Erzurum-Tekman karayolu olumsuz etkilendi

Erzurum'da etkili olan yoğun sis, Tekman karayolu Palandöken geçidinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Hava sıcaklığının eksi 30 dereceye kadar gerilediği kentte sis, Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağını da olumsuz etkileyerek sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Görüşün azaldığı bölgelerde sürücüler araçlarla güçlükle ilerleyebiliyor; ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

