Pamuk gibi yumuşacık poğaçanız kendi fırınınızdan çıkacak! Puf puf mayalı poğaça tarifi
Evinizde mayalı enfes lezzetli bir poğaça yapmak istiyorsanız; sizlere harika bir tarifle geldik. Bu tarif sayesinde poğaçalarınız puf puf kabaracak. Misafirleriniz puf puf kabaran poğaça karşısında resmen hayrete düşecek. Pastaneler bile böyle poğaça kabartmayı bilmiyor! İşte yumuşacık pamuk gibi puf puf mayalı poğaça tarifi…
Sabah kahvaltılarınızda öğleden sonra çay yanlarınıza enfes bir poğaça tarifi arıyorsanız; doğru haberi okuyorsunuz! Lezzetli mi lezzetli, puf puf kabaran tepsinize sığmayacak poğaça tarifiyle karşınızdayız. 20 dakikada hazırlayacağınız, 25 dakikada pişireceğiniz bu tarif sayesinde gelen misafirler şok geçirecek. Hem lezzetiyle hem de puf puf kabarmış hamuruyla kendine hayran bırakacak mayalı poğaça tarifiyle parmaklarınızı yemeye hazır olun. İşte hem lezzetli hem de bir saat içerisinde hazırlayabileceğiniz mayalı poğaça tarifi…
MAYALI POĞAÇA TARİFİ MALZEMELERİ
- 2 su bardağı ölçüsünde ılık süt
- 7 su bardağı ölçüsünde un
- 1 su bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 2 tane yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine sürmek için ayrılacak)
- 1 paket instant maya ya da yaş maya da olabilir
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde toz şeker
Üzerine sürmek için;
- 1 tane yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde toz şeker
Su bardağı ölçüm 200 ml
MAYALI POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta süt, maya, tuz ve şekeri hamurunuzu yoğuracak olduğunuz kabın içerisine alın.
- Bu malzemeler eriyene kadar güzelce karıştırın.
- Ardından unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyip yumuşak ele yapışmayacak bir hamur elde edin.
- Streç ya da bir poşet yardımıyla kabınızın üzerini kapatın ve hava almamasını sağlayın.
- Ortalama bir saat kadar sıcak ortamda mayalanması için bir köşede bırakın. Mayısalandığı zaman hamurunuz 2 katına çıkacaktır. Verdiğimiz tarif ölçülerinden toplamda 19 adet eşit beze çıkacaktır. Sizler dilerseniz daha küçük bezelere ayırarak daha fazla poğaça çıkartabilirsiniz.
- İç harcını da ilave ettikten sonra dilediğiniz gibi parçalarınıza şekil verebilirsiniz.
- Tepsi mayası için tepsinize poğaçalarınızı sırasıyla dizdikten sonra ortalama 20 25 dakika kadar daha bekletin.
- Tepsi mayası hazır olan poğaçalarınızın üzerine şeker ve yumurta ile hazırlamış olduğunuz karışımından sürün.
- Önceden ısıtmış olduğunuz fırınınızda altı üstü eşit şekilde kızarıncaya kadar güzelce pişirin. İşte puf puf kabaran harika poğaçalarınız hazır! Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun…