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Pamuk gibi yumuşacık poğaçanız kendi fırınınızdan çıkacak! Puf puf mayalı poğaça tarifi

Pamuk gibi yumuşacık poğaçanız kendi fırınınızdan çıkacak! Puf puf mayalı poğaça tarifi Evinizde mayalı enfes lezzetli bir poğaça yapmak istiyorsanız; sizlere harika bir tarifle geldik. Bu tarif sayesinde poğaçalarınız puf puf kabaracak. Misafirleriniz puf puf kabaran poğaça karşısında resmen hayrete düşecek. Pastaneler bile böyle poğaça kabartmayı bilmiyor! İşte yumuşacık pamuk gibi puf puf mayalı poğaça tarifi…