Pamukkale'ye Bayramda 53 Bin Turist Ziyareti

Pamukkale'de Tatil Yoğunluğu

Türkiye'nin en gözde turizm noktalarından biri olan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 53 bin 363 misafir ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bu eşsiz ören yeri, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Binlerce Turist Pamukkale'yi Keşfetti

Beyaz travertenleri ve termal sularıyla ünlü olan Pamukkale, bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısının 10 binin üzerine çıkmasıyla adeta dolup taştı. Turistler, travertenler üzerinde yürüyerek bu doğal zenginliğin tadını çıkardı ve antik kenti keşfetmek için antik tiyatro, tapınak ile tarihi mezarları gezdi. Her anlarını hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirdiler.

Yoğun Ziyaretçi Akışı Devam Ediyor

Pamukkale'yi 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında toplam 714 bin 677 misafir ziyaret etti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, yaz sezonunda günlük ziyaretçi sayısının 15 ila 20 bin arasında olabileceğini ve bu yoğun talebe uygun altyapının hazır olduğunu vurguladı.

Ayrıca, ilk beş aylık dönemde yabancı turist sayısında yaklaşık %15 oranında bir artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 2 milyon 500 bin olan toplam turist sayısının, bu yıl aşılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 53 bin 363 turisti ağırladı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, buradaki termal suyun tadını çıkardı.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde 53 bin 363 turisti ağırladı. Travertenler üzerinde yürüyen turistler, buradaki termal suyun tadını çıkardı.