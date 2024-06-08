Pantolon, valiz, tshirtler indirimde! BİM 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

BİM Markette haftalık indirimler paylaşıldı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM MARKET İNDİRİMLERİ
BİM Market haftalık olarak indirimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Markette 7 Haziran tarihi itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde olacak;
Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL
Dijitsu 65" UHD Google Tv 17.299 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Senna 42" Full HD Google Tv 6.999 TL
Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL
Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL
Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL
Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL
Bluetooth Silindir Speaker 389 TL
Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL
Portatif Uyku Tulumu 499 TL
Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL
Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL
Emsan Wok Tava 499 TL
Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL
Izgara Tavası 629 TL
Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL
Chef's Sütlük 129 TL
Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL
Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL
Dolma Kapağı 37,50 TL
Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL
Taşıma Sepeti 139 TL
Renkli Çelik Süzgeç 179 TL
Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL
Şef Bıçağı 75 TL
Chef's Masat 75 TL
Chef's Et Dövme Demiri 149 TL
Chef's Çelik Satır 199 TL
Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL
Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL
Motosiklet İntercom Sistemi 1.499 TL
Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL
Motosiklet Sırt Çantası 999 TL
Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 849 TL
Autoware Park Sensörü 749 TL
Autoware Araç İçi İnverter 699 TL
Araç İçi Hasır Minder 175 TL
M.Botti Kadın / Erkek Kot Pantolon 269 TL
M.Botti Erkek Kot Şort 189 TL
Erkek Ayakkabı 159 TL
Kadın Kot Terlik 89 TL
Erkek Kot Terlik 99 TL
Büyük Boy Valiz 719 TL
Orta Boy Valiz 619 TL
Küçük Boy Valiz 519 TL