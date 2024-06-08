Pantolon, valiz, tshirtler indirimde! BİM 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

BİM Markette haftalık indirimler paylaşıldı! Bu fırsatı kaçıran çok üzülür! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM MARKET İNDİRİMLERİ

BİM Market haftalık olarak indirimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Markette 7 Haziran tarihi itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde olacak;





Senna 65" Ultra HD Google Tv 17.299 TL

Dijitsu 65" UHD Google Tv 17.299 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Dijitsu 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 42" Full HD Google Tv 6.999 TL

Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.199 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26.999 TL

Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.999 TL

Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.599 TL

Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3.299 TL

Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 999 TL

Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL

Bluetooth Silindir Speaker 389 TL

Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL

Portatif Uyku Tulumu 499 TL

Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL

Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL

Emsan Wok Tava 499 TL

Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL

Izgara Tavası 629 TL

Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL

Chef's Sütlük 129 TL

Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL

Dolma Kapağı 37,50 TL

Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL

Taşıma Sepeti 139 TL

Renkli Çelik Süzgeç 179 TL

Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL

Şef Bıçağı 75 TL

Chef's Masat 75 TL

Chef's Et Dövme Demiri 149 TL

Chef's Çelik Satır 199 TL

Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL

Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19.999 TL

Motosiklet İntercom Sistemi 1.499 TL

Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1.199 TL

Motosiklet Sırt Çantası 999 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 849 TL

Autoware Park Sensörü 749 TL

Autoware Araç İçi İnverter 699 TL

Araç İçi Hasır Minder 175 TL

M.Botti Kadın / Erkek Kot Pantolon 269 TL

M.Botti Erkek Kot Şort 189 TL

Erkek Ayakkabı 159 TL

Kadın Kot Terlik 89 TL

Erkek Kot Terlik 99 TL

Büyük Boy Valiz 719 TL

Orta Boy Valiz 619 TL

Küçük Boy Valiz 519 TL