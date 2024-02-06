Pastacı Kreması nasıl yapılır? Püf noktaları ve malzemeleri

Pastacı Kreması Nasıl Yapılır?

Pastacı kreması, sütlü tatlıların, pastaların ve şerbetli tatlıların vazgeçilmez bir malzemesidir. Pastacı kreması yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

2, 5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 paket toz krem şanti

Pastacı Kreması Yapılışı

Pastacı kreması yapmak için öncelikle bir tencereye un, nişasta, şeker ve vanilyayı ekleyin. Bir çırpıcı ile bu malzemeleri iyice karıştırın. Sonra sütü yavaş yavaş ilave ederken çırpıcı ile sürekli karıştırmaya devam edin. Böylece malzemeler topaklanmayacaktır. Daha sonra yumurta sarısını da kremaya katın ve iyice dağılmasını sağlayın. Tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte kremayı muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Pişen kremayı ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Ilıyan kremaya toz krem şantiyi de ekleyin ve mikser ile yüksek hızda çırpın. Çırpma işlemi bittikten sonra pastacı kreması hazır olacaktır.

Pastacı kremasını istediğiniz tatlıda veya pastada kullanabilirsiniz. Eğer kakaolu pastacı kreması yapmak isterseniz, kremaya kakao da ekleyebilirsiniz. Pastacı kreması yaparken püf noktalarına dikkat ederseniz, çok lezzetli ve pürüzsüz bir kremaya sahip olabilirsiniz. Afiyet olsun.