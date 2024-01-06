Pastane usulü Tartolet tarifi: Krema ve meyve ile hazırlanan davet sofralarınızın yıldızı olacak bir tatlı!

Tartolet tarifi: Davet sofralarınızı renklendirecek lezzetli ve şık bir tatlı

Tartolet, Fransız mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Küçük ve şık görünümlü hamur işleri, üzerlerindeki kremalı ve meyveli süslemelerle göz doldurur. Tartolet yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yoktur. Sadece birkaç temel malzeme ve biraz zaman ile davet sofralarınızı süsleyecek harika bir tatlı hazırlayabilirsiniz. İşte tartolet tarifi ve yapılışı:

Tartolet malzemeleri

Tartolet yapmak için iki ayrı malzeme grubuna ihtiyacınız vardır: Hamuru için ve kreması için. Ayrıca, üzerini süslemek için istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Tartolet malzemeleri şunlardır:

Tartolet hamuru için

100 gram tereyağı

2 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 yumurta

1 çay kaşığı tarçın

Tartolet kreması için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı şeker

2 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Tartolet üzeri için

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı tepeleme mısır nişastası

1 çay kaşığı şeker

İstediğiniz meyveler

Tartolet yapılışı

Tartolet yapılışı için öncelikle hamuru hazırlamalısınız. Sonra kremayı pişirmeli ve soğutmalısınız. En son olarak da tartoletleri doldurup üzerlerini süslemelisiniz. Tartolet yapılışı şu şekildedir:

Tartolet hamuru nasıl yapılır?

Tereyağını küçük parçalara bölün ve bir kaba alın. Pudra şekeri, yumurta ve tarçını ekleyip karıştırın. Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 24 eşit parçaya bölün ve her birini yuvarlayın. Tart kalıplarını tereyağı ile yağlayın ve hamur parçalarını içlerine yerleştirin. Hamurların ortasını elinizle veya ucu oval bir araçla bastırarak açın. Hamurların zeminine çatalla birkaç delik açın ki kabarmasın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarınca kalıplardan çıkarmadan soğumaya bırakın.

Tartolet kreması nasıl yapılır?

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarılarını bir tencereye alın ve karıştırın. Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alın ve tereyağı ile vanilyayı ekleyip mikserle 5 dakika çırpın. Bir kaseye aktarın ve üzerini hava almayacak şekilde streç filmle kaplayın. Soğumaya bırakın ve sonra buzdolabına kaldırın.

Tartolet üzeri nasıl yapılır?

Su, mısır nişastası ve şekeri bir kaseye alın ve karıştırın. Mikrodalgada veya ocakta kıvam alana kadar pişirin. Soğumaya bırakın. İstediğiniz meyveleri yıkayın ve küçük parçalara ayırın. Donmuş kırmızı meyve kullanacaksanız, rengini kremaya bırakmaması için servisten hemen önce koyun.

Tartolet nasıl süslenir?