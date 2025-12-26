DOLAR
Patnos'ta Kar Yağmaması Çiftçiye Nefes Aldırdı

Patnos'ta karın geç yağması küçükbaş üreticilerini sevindirdi; meralar açık kalarak yem, saman ve ek gıda masraflarında önemli tasarruf sağlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:35
Patnos'ta Kar Yağmaması Çiftçiye Nefes Aldırdı

Patnos'ta Kar Yağmaması Çiftçiye Nefes Aldırdı

Kış mevsimine girilmesine rağmen Ağrı’nın Patnos ilçesinde karın henüz yağmaması, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere rahat nefes aldırdı.

Karın yağmaması sayesinde koyunlar meralarda otlamaya devam ediyor ve üreticiler saman, yem ve ek gıda masraflarından önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Çiftçiler, kar ne kadar geç yağarsa kendileri için o kadar avantajlı olduğunu belirterek, hayvanların doğal otlaklardan daha uzun süre faydalandığını ifade etti.

Çiftçilerin görüşleri

Vatandaşlar yaptıkları açıklamada, "Karın yağmaması bizim için büyük kolaylık. Hayvanlarımız hâlâ meralarda, yem masrafımız azaldı" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Bu durumun hem hayvancılıkla uğraşanlara hem de ilçe ekonomisine olumlu yansıdığı belirtildi.

Uzmanların uyarısı

Uzmanlar ise kar yağışının tarımsal üretim ve su kaynakları açısından önemine dikkat çekerken, karın zamanında ve dengeli yağmasının bereket getireceğini vurguladı.

Patnoslu çiftçiler, kışın sert geçmemesini ve karın geç yağmasını temenni ediyor.

