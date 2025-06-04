Perre Antik Kenti’ndeki Roma Çeşmesi, Yeniden Hayat Buluyor

Perre Antik Kenti’nde Tarihi Yeniden Canlanıyor

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti’nde yapılan kazı ve çevre düzenlemesi çalışmaları, Roma dönemine ait tarihi çeşmenin özgün mimarisinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bu yılın Mayıs ayında başlatılan kazı çalışmalarında önemli bulgular elde edildi.

Üç Kanal Ortaya Çıktı

Perre'nin merkezinde yer alan Roma Çeşmesi'nin ön kısmında gerçekleştirilen kazılarda, çeşmenin tarihi dokusu açığa çıkarıldı. Önceki bilgilere göre yalnızca tek bir su kanalına sahip olduğu bilinen çeşmede, detaylı restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonrasında üç ayrı su kanalı'nın varlığı belirlendi.

Müze Müdürü'nden Açıklama

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yapılan çalışmalar sırasında önemli bulgular elde ettiklerini vurgulayarak, "Hem kazı hem de çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Roma Çeşmesi 2 bin yıl önceki özgün görünümüne yeniden kavuşacak" dedi.

Restorasyon Süreci

Alkan, daha önce yapılan müdahalelerde kullanılan yapı malzemeleri nedeniyle çeşmenin özgün su akış düzeninin zarar gördüğünü belirtirken, "Şimdi, bu hataları ortadan kaldırarak, orijinal taşları kullanarak eski su yollarını tekrar hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti’nde yapılan kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Roma dönemine ait tarihi çeşmenin özgün mimarisi gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, günümüze kadar yalnızca tek bir kanalın olduğu bilinen çeşmede, yapılan detaylı restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından üç ayrı su kanalının olduğu belirlendi.

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti’nde yapılan kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarıyla Roma dönemine ait tarihi çeşmenin özgün mimarisi gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda, günümüze kadar yalnızca tek bir kanalın olduğu bilinen çeşmede, yapılan detaylı restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından üç ayrı su kanalının olduğu belirlendi.