Peugeot Nisan ayına bomba gibi kampanyayla girdi! Bu fiyatlar bayilere koşturur

Peugeot, Nisan ayında otomotiv tutkunlarını heyecanlandıran bir kampanya başlattı. Yenilikçi teknolojileri, sportif tasarımı ve yüksek sürüş keyfiyle bilinen marka, çeşitli avantajlarla dolu fırsatlar sunuyor.

Bu kampanya kapsamında, Peugeot'un B-SUV segmentindeki iddialı modelleri olan yeni 2008 ve E-2008, üç farklı motor seçeneğiyle Türkiye pazarında yer alıyor. Hem benzinli, hem dizel, hem de %100 elektrikli versiyonlarıyla dikkat çeken bu modeller, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Ayrıca, Peugeot'un C segmentindeki göz alıcı fastback tasarımıyla öne çıkan 408 modeline sahip olmak isteyenler için de cazip seçenekler mevcut. Bireysel müşteriler Allure donanımında, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanından faydalanabilirken, tüzel müşteriler ise GT donanımında 190 bin TL için aynı kredi fırsatını değerlendirebilirler.

Peugeot'un hatchback sınıfındaki temsilcisi olan 308 ve %100 elektrikli E-308 ise 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi seçeneğiyle sunuluyor. Bu modeller, göz alıcı tasarımlarıyla birlikte yeni nesil i-Cockpit özellikleri ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor.

SUV segmentinde ezberleri bozan tasarımı ve üstün sürüş konforuyla öne çıkan 3008 modeli, bireysel müşterilere Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunarken, tüzel müşteriler ise GT donanımında aynı avantajı 190 bin TL için değerlendirebilirler.





Ayrıca, 7 kişilik oturma kapasitesine sahip ve segmentinde tek olan 1.5 lt BlueHDi dizel motoruyla Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 190 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlıyor.

Peugeot'un Nisan ayı kampanyası kapsamında sunulan diğer avantajlar arasında, yenilenen tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken hatchback modeli yeni 208 için 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı ve sedan sınıfının özgün tasarımlı modeli yeni 508 için de tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı yer alıyor.

Peugeot Türkiye, ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tasarruf ustası BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 110 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 190 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Peugeot'un Nisan ayı kampanyası, otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek çeşitli modeller ve cazip finansman seçenekleri sunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.