Poşetlerinizi hazırlayın! 3 gün sonra BİM'de dev gıda indirimi başlıyor

BİM'in 28 Kasım İndirim Kataloğu ile Heyecan Veren Fırsatlar!

BİM, 28 Kasım tarihinde müşterilerine muhteşem indirimler sunacak. Temel gıda ürünlerinden beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle dolu olan yeni katalog, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Zinde markasının 1000 gram yarım yağlı tost peyniri, lezzeti ve besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Sadece 139 TL'ye satışa sunulacak olan bu ürün, sofraları zenginleştirecek bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca, Sek markasının 250 ml kefir çeşitleri de cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi kefir, sadece 15 TL'ye tüketicilerle buluşacak.

BİM'in 28 Kasım indirim kataloğunda yer alacak diğer ürünler arasında İçim markasının 1 litrelik orman meyveli kefiri, Dost markasının 1 litrelik salepi, Patiswiss markasının 240 gram çilekli cheesecake dolgulu çikolatası, Serel markasının 600 gram dut pekmezi gibi birbirinden lezzetli ve uygun fiyatlı ürünler de bulunuyor.





Eti markasının 4x100 gram yulaflı bisküvi, Ülker Albeni'nin 170 gram çikolata kaplı karamelli bisküvisi, Eti Lifalif'in 250 gram kakaolu ve fındıklı müslisi gibi atıştırmalıklar da BİM'in avantajlı kampanyası kapsamında satışa sunulacak.

Ayrıca, sofraların vazgeçilmezi olan pirinç ve bulgur gibi temel gıda ürünleri de indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Efsane markasının 5000 gram ithal pilavlık pirinci 106,50 TL, Saban markasının 2500 gram pilavlık bulguru ise 42,50 TL'ye satılacak.

Beyaz eşyalar arasında ise oldukça uygun fiyatlarla sunulan Nofrost Buzdolabı ve 8 KG Çamaşır Makinesi, evlerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Nofrost Buzdolabı 12.499 TL, 8 KG Çamaşır Makinesi ise 7.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak.





BİM'in 28 Kasım İndirim Kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarıyla tüketicilere çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmak fırsatı sunuyor. Bu katalog, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olacak gibi görünüyor.