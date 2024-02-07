Revani tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli bir tarif

Revani Tatlısı nasıl yapılır?

Revani tatlısı, hem lezzetli hem de pratik bir tatlıdır. Bu tatlıyı yapmak için öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Sonra kek hamurunu karıştırıp fırına vermelisiniz. Kek piştikten sonra şerbeti döküp dinlendirmelisiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdi size revani tatlısı tarifini adım adım anlatacağım.

Revani Tatlısı için malzemeler

Kek için;

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

3 su bardağı su

3 su bardağı seker

Yarım limon suyu

Revani tatlısı yapılışı