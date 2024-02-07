Revani tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli bir tarif

Revani tatlısı, şerbetli ve irmikli bir kekten oluşur. Şerbeti kaynatıp keki fırında pişirin. Sonra şerbeti döküp dinlendirin. Üzerini süsleyip servis edin.

Revani tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli bir tarif
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Revani Tatlısı nasıl yapılır?

Revani tatlısı, hem lezzetli hem de pratik bir tatlıdır. Bu tatlıyı yapmak için öncelikle şerbeti hazırlamalısınız. Sonra kek hamurunu karıştırıp fırına vermelisiniz. Kek piştikten sonra şerbeti döküp dinlendirmelisiniz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Şimdi size revani tatlısı tarifini adım adım anlatacağım.

Revani Tatlısı için malzemeler

Kek için;

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Şerbet için;

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı seker
  • Yarım limon suyu

Revani tatlısı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli bir tarif

Revani tatlısı yapılışı

  1. Şerbeti hazırlamak için bir tencereye şeker ve suyu alın ve kaynatın. Kaynayınca yarım limon suyunu ekleyin ve 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
  2. Kek hamuru için bir kasede yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ, yoğurt ve irmiği ilave edip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırpın.
  3. Yağladığınız bir fırın kabına hamuru dökün ve yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
  4. Fırından çıkardığınız keki dilimleyin ve sıcakken üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekmesi için 1-2 saat bekletin.
  5. Üzerini krem şanti, hindistan cevizi, fıstık veya başka malzemelerle süsleyin. Revani tatlısınız hazır. Afiyet olsun.
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