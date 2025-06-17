Rize'de Haziran Ayında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde karla başa çıkmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Mayıs ayı içinde ilçenin Avusor ve Kavrun yayla yollarında gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından, haziranda ekipler Eğrisu Yaylası'ndaki karla mücadeleye odaklanmış durumda.

Bu kapsamda, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı güzergah üzerinde, iş makineleriyle yolların açılması için çabalar sürüyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımını sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.