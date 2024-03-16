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Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

ROKETSAN tarafından tapılan bir duyuruda personel alımının yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan adayların ise en az lise diplomasına sahip olması ve 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Peki Roketsan'ın personel alım şartları nelerdir? Roketsan KPSS şartsız personel alımına nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 16.03.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:00
Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Roketsan, lise diplomasına sahip personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. PSS puanı aranmayan personel alımlarında başvurular online kabul edilecektir. Roketsan, Silahlı Güvenlik Görevlisi, itfaiye Eri ve Üretim Mühendisi kadroları için asgari lise ve üzeri eğitime sahip adaylardan personel alımı yapacağını açıkladı.

ROKETSAN, PERSONEL ALIMINI NASIL YAPIYOR?

Roketsan Personel Alımına kayıt olmak için https://ikbasvuru.roketsan.com.tr/ adresine giriş yaparak kayıt yaptırabilirsiniz.

Roketsan personel alımı

Silahlı Güvenlik Görevlisi başvurusunda aranan şartlar:

- En az lise diplomasına sahip, (tercih Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü mezunu),

- Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

- Askerliğini tamamlamış olan,

- 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 31 yaşını doldurmamış kişiler,

- Boy, 175 cm veya daha fazlası olması,

- Tercihen en az 1 yıl tecrübeye sahip,

- Vardiyalı ve seyahat kısıtlaması olmadan çalışabilecek,

- Kapalı alanlarda, dar alanlarda ve yüksek yerlerde çalışabilen,

- İş amaçlarımız açısından Kırıkkale'de ikamet etmesi,

- Takım çalışması ruhuna sahip, sorumluluk sahibi, iyi iletişim kurabilen, kendini iyi ifade edebilen,

İtfaiye Eri başvurusunda aranan şartlar:

- Okulun ilgili bölümlerinden (yangın önleme, sivil savunma ve yangınla mücadele, afet ve acil durum yönetimi) mezun olmaya öncelik verilecektir,

- İtfaiyeci sertifikasına ve mesleki deneyime sahip olmak,

- İşyerinde yangın önleme, mücadele ve güvenlik ile ilgili mevzuat bilgisine sahip,

- Acil durum bildisi olan (yangın, doğal afet, deprem vb.),

- Takım çalışması ruhuna sahip, sorumluluk sahibi, iyi iletişim kurabilen, kendini iyi ifade edebilen,

- Tercihen en az 1 yıl tecrübeye sahip,

- Vardiyalı ve seyahat kısıtlaması olmadan çalışabilecek,

- Kapalı alanlarda, dar alanlarda ve yüksek yerlerde çalışabilen,

- En az (C) sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve itfaiye aracı kullanabilen,

- İş amaçlarımız açısından Kırıkkale'de ikamet etmesi,

- Askerliğini tamamlamış olan,

- 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış kişiler,

Üretim Mühendisi başvurusunda aranan şartlar:

- Meslek Liseleri; Elektrik, Elektronik, Kimya, Kimya Teknolojisi, Makine, Makine ve Resim Konstrüksiyon, Torna Tesviye, Metal İşleri vb. bölümlerinden veya Meslek Yüksek Okullarının; Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Lojistik, Makine, Makine Ressamlığı, Mekatronik, Kimya, Kimya Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi vb. bölümlerinden mezun olması,

- İş amaçlarımız açısından Kırıkkale'de ikamet etmesi,

- 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış kişiler,

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