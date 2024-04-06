Saat 09.00-17.00 arası sakın dışarı çıkmayın! O illerde camı kapıyı sıkı sıkı kapatın

Meteoroloji İdaresi, Marmara ve Ege bölgeleri için toz taşınımına karşı dikkatli olunması konusunda ikazlarda bulunmuştur. Ayrıca, güney yönünden esen rüzgarların ara sıra güçlü bir şekilde hissedilebileceği de vurgulanmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel raporlarına göre, tüm yurtta yağış olasılığı düşük görünüyor. Kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı bulutların etkisi altında kalacakken, diğer alanlar gökyüzünün açıklığını ve az bulutlu havanın keyfini çıkaracak. Marmara ile Ege bölgesinde ise hafif seviyede toz taşınımı öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu bölümlerinde ise çığ riski, karların erimesi ve heyelan tehlikesine karşı uyarılar yapılmaktadır.





METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

Hava Durumu

Beklentiler, hava sıcaklığının mevsim normallerini aşarak yüksek seyretmeye devam edeceği yönünde.

Rüzgar Durumu

Ülkenin genelinde rüzgarlar daha çok güney yönlerden esecekken, iç ve doğu bölgelerde ise kuzey yönlerden esen rüzgarlar hafif ve bazen orta şiddette etkili olacak.

Toz Taşınımı İkazı

Marmara ile Ege bölgelerinde beklenen hafif düzeydeki toz taşınımına karşı önlemler alınması ve olası olumsuz koşullara karşı uyanık olunması gerekmektedir.

Çığ Riski Uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinin iç kısımları ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda, yüksek kar tabakasının bulunduğu eğimli alanlarda çığ oluşumu riski, karların erime ihtimali ve heyelan olasılığına karşı tedbirli olunması önem taşımaktadır.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak. Bölge genelinde hafif rüzgarlarla birlikte tozun hava yoluyla taşınması öngörülüyor.

Edirne’de sıcaklık 28°C civarında seyrederken, gökyüzü bulutlarla süslü olacak.

İstanbul’da hava 25°C olarak ölçülüyor ve gökyüzünde bulutların dansı devam ediyor.

Kırklareli’nde de benzer şekilde 25°C sıcaklık ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

Kocaeli ise 32°C ile bölgenin en sıcak noktası olarak dikkat çekiyor ve burada da bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege’de, bulutların arasından güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor. Bölgede esen nazik rüzgarlar, toz zerreciklerini havada uçuşturacak.

Afyonkarahisar’da termometreler 26°C’yi gösterirken, gökyüzü bulut parçalarıyla bezeli olacak.

Denizli’de hava sıcaklığı 31°C’ye ulaşacak ve bulutlu bir gökyüzüne sahne olacak.

İzmir, 29°C ile bahar havasını hissettirirken, gökyüzünde bulutlar süzülecek.

Manisa’da da sıcaklık 31°C olarak ölçülüyor ve gökyüzünde bulutlar serbestçe dolaşacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz’de, genellikle az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak, ancak Batı Akdeniz bölgesinde öğleden sonra bulutların artması bekleniyor.

Adana: Sıcaklık 32°C civarında olacak ve gökyüzü çoğunlukla açık ve az bulutlu görünecek.

Antalya: 25°C ile serin bir gün öngörülüyor. Öğleden sonra ise gökyüzünde bulutlar belirecek.

Hatay: 29°C sıcaklıkla güneşli ve az bulutlu bir gün yaşanacak.

Mersin: 26°C ile hafif serin bir havada, gökyüzü az bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da, sabah saatlerinde gökyüzü genellikle açık olacak, fakat günün ilerleyen saatlerinde bulutların sayısında bir artış gözlenebilir.

Ankara: Gün boyunca 26°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Sabah saatlerinde az bulutlu bir gökyüzü varken, öğleden sonra bulutlar artacak.

Eskişehir: Sıcaklık 29°C’ye ulaşacak. Açık bir sabahın ardından, öğleden sonra bulutlar gökyüzünde yerini alacak.

Kayseri: Hava sıcaklığı 25°C olarak ölçülüyor. Az bulutlu bir sabahın ardından, öğleden sonra bulutlar belirecek.

Konya: 26°C sıcaklıkla gün boyunca az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor, ancak öğleden sonra bulut oranı artabilir.





BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de, sabah saatlerinde gökyüzü genellikle açık ve az bulutlu olacak. Ancak, öğleden sonra bulut oranının artması bekleniyor.

Bolu: 28°C sıcaklıkla güne başlayacak ve gökyüzü, az bulutlu olacak. Öğleden sonra ise bulutlar gökyüzünde daha belirgin hale gelecek.

Düzce: Sıcaklık 33°C’ye çıkacak, sabah saatlerinde gökyüzü açıkken, öğleden sonra bulutlar artacak.

Sinop: 20°C ile serin bir gün geçirecek, gökyüzü az bulutlu olacak ve öğleden sonra bulutlar çoğalacak.

Zonguldak: 29°C sıcaklıkla, az bulutlu ve açık bir sabaha uyanacak. Öğleden sonra ise parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi, genellikle bulutların arasından güneşin sızdığı bir gün geçirecek. Özellikle Doğu Karadeniz’in dağlık alanlarında, yoğun kar tabakası nedeniyle çığ düşme riski, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Amasya: Hafif bulutlu bir gökyüzü altında, sıcaklıkların 29°C’ye ulaşması bekleniyor.

Samsun: Yer yer bulutların süslediği gökyüzünde, termometreler 23°C’yi gösterecek.

Tokat: Güneşli anlarla beraber, sıcaklığın 27°C’ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Trabzon: Parçalı bulutlu bir havada, sıcaklık 20°C civarında olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da gökyüzü genellikle açık olacak ve az bulut bekleniyor.

Diyarbakır: Gökyüzünde az sayıda bulutun yüzdüğü bir gün olacak, sıcaklıkların 24°C’ye ulaşması öngörülüyor.

Antep: Açık bir havada, termometrelerin 27°C göstermesi bekleniyor.

Siirt: Bulutların aralıklı olarak gökyüzünü süsleyeceği, sıcaklığın 23°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Urfa: Güneşin hakim olduğu bir günde, sıcaklık 28°C’ye kadar yükselebilir.