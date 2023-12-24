Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak
Pegasus'tan harika bir kampanya geldi! O günlerde ucuza bilet bulabileceksiniz! Detaylar haberimizde.
Pegasus, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde satın alınan biletler için 1 Şubat - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında Kıbrıs'a 5 € + KDV başlangıç fiyatıyla uçuş imkânı sunuyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.
PEGASUS'TAN UYGUN FİYATA BİLET KAMPANYASI
Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak bileti kampanyası başlattı. 1 Şubat - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında Kıbrıs biletleri, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde satın alınan biletler için 5 € artı vergi karşılığında satışa sunulacak. Bu kampanya aşağıdaki güzergahlar ve 8 bin koltuk için geçerlidir:
5€+vergilerle olan hatlar:
İzmir - Ercan - İzmir
Antalya - Ercan - Antalya
İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Ercan - Ankara
Ercan - Adana
Ercan - Kayseri
Ercan - Diyarbakır
Ercan – Gaziantep
15€+vergilerle olan hatlar:
Adana - Ercan
Kayseri - Ercan
Diyarbakır - Ercan
Gaziantep - Ercan