Sadece 2 gün geçerli! Pegasus 5 Euro'ya uçak bileti satıyor: Hızlı olan ucuza uçacak

Pegasus, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde satın alınan biletler için 1 Şubat - 4 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Kıbrıs'a 5 € + KDV başlangıç ​​fiyatıyla uçuş imkânı sunuyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

PEGASUS'TAN UYGUN FİYATA BİLET KAMPANYASI

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçak bileti kampanyası başlattı. 1 Şubat - 4 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında Kıbrıs biletleri, 20 ve 21 Aralık 2023 tarihlerinde satın alınan biletler için 5 € artı vergi karşılığında satışa sunulacak. Bu kampanya aşağıdaki güzergahlar ve 8 bin koltuk için geçerlidir:

5€+vergilerle olan hatlar:

İzmir - Ercan - İzmir

Antalya - Ercan - Antalya

İstanbul Sabiha Gökçen - Ercan - İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara - Ercan - Ankara

Ercan - Adana





Ercan - Kayseri

Ercan - Diyarbakır

Ercan – Gaziantep

15€+vergilerle olan hatlar:

Adana - Ercan

Kayseri - Ercan

Diyarbakır - Ercan

Gaziantep - Ercan