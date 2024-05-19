Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

İçi lezzetli beyaz dolgulu, dışı çıtır puf böreği kabuğundan oluşan bir hamur işi hazırlamak çok basittir. Çocuklarla bile severek pişireceğiniz bu pratik ve ekonomik tarif kurtarıcınız olacak. Detaylar haberimizde...







MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK

Peynirli milföy böreği, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, lezzetli ve hafif bir börek tarifi. Kahvaltılarda ya da özel günlerde servis edebileceğiniz bu börek tarifi, pratik yapılışı ve nefis tadıyla herkesi şaşırtacak. İşte çıtır börek sevenler için bu harika böreğin tarifini paylaşıyoruz.

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg (10 adet) milföy hamuru

Ufak bir demet kıyılmış maydanoz

200 g koyun peyniri

2 yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Koyun peynirine doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Milföy hamurunu uzunlamasına yuvarlayın, iç harcı uzun alt kenarına yayın ve yuvarlayın.

Parşömen kaplı bir fırın tepsisine salyangoz şekli verin ve aynı işlemi tüm hamurla tekrarlayın.

Şimdi hamurun üzerine yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 30-40 dakika kadar pişirin.

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ FOTOĞRAFLI YAPILIŞI



