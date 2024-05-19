Bist 100
10.643,58 3%
DOLAR
32,21 -0,22%
EURO
35,12 -0,22%
ALTIN
2.492,01 1,55%

Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

Kolay ve ekonomik pişirme tarifleri ile pratik yemekler hazırlamak isteyenlere merhaba diyoruz. Hamur açmayı bilmeyenler, evinde hamuru olmayan ama hızlı bir şekilde çıtır kızarmış hamur yapmak isteyenler, size güzel bir haberimiz var. Buzdolabında bekleyen milföy hamurlarından çıtır çıtır börek yapmaya ne dersiniz? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.05.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 16:11
Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

İçi lezzetli beyaz dolgulu, dışı çıtır puf böreği kabuğundan oluşan bir hamur işi hazırlamak çok basittir. Çocuklarla bile severek pişireceğiniz bu pratik ve ekonomik tarif kurtarıcınız olacak. Detaylar haberimizde...

dizi

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK

Peynirli milföy böreği, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, lezzetli ve hafif bir börek tarifi. Kahvaltılarda ya da özel günlerde servis edebileceğiniz bu börek tarifi, pratik yapılışı ve nefis tadıyla herkesi şaşırtacak. İşte çıtır börek sevenler için bu harika böreğin tarifini paylaşıyoruz.

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kg (10 adet) milföy hamuru

Ufak bir demet kıyılmış maydanoz

200 g koyun peyniri

2 yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Koyun peynirine doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Milföy hamurunu uzunlamasına yuvarlayın, iç harcı uzun alt kenarına yayın ve yuvarlayın.

Parşömen kaplı bir fırın tepsisine salyangoz şekli verin ve aynı işlemi tüm hamurla tekrarlayın.

Şimdi hamurun üzerine yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında 30-40 dakika kadar pişirin.

MİLFÖY HAMURUNDAN ÇITIR PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ FOTOĞRAFLI YAPILIŞI

dizi

İLGİLİ HABERLER

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

İşini kurmak isteyenlere özel 2 milyon TL destek! 2024 girişimci desteği çok kişiyi iş sahibi edecek

Sadece 2 malzeme ile enfes çıtır börek tarifi! Şipşak böreğiniz 3 dakikada hazır

Artık çalışanlarda promosyon alabilecek! Sadece İş Bankası’nda geçerli çalışan promosyonu açıklandı

Bir kez deneyin hep yapmak isteyeceksiniz! Sadece 4 malzemeyle enfes tarif

Gram altın çıtayı arşa çıkardı! Fiyatını iki katına çıkaracak

Kamu bankalarında hesabı olanlar 50.000 TL'nizi hemen alın! Vatandaşa destek kampanyası başladı

Dolara sırtını yaslayanlar yandı! Dolar ve TL karışmasında kazanan belli oldu

Altın yatırımcılarına kara haber geldi! Altında yere sert çakıldı

Taze fasulye sevmeyen bile tabak tabak yiyecek! Zeytinyağlıların tacı taze fasulye tarifi

Yapı Kredi öyle bir hata yaptı ki! Herkese 1000 TL iade yapmak zorunda

A101 yine ev hanımlarını düşündü! 19 Mayıs aktüellerde çok ucuza mutfak gereci geliyor

Fiat Egea resmen bedavaya satacak! İkinci elden daha ucuza sıfır araç fırsatı