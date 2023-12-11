Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor

Dünya mutfaklarından bir lezzet şöleni olan pudingli bisküvi pastası tarifi, hem kolay yapımı hem de nefis lezzetiyle dikkat çekiyor. İki paket çikolatalı pudingin kremalı dokusu ve petibör bisküvilerin hafif çıtırlığıyla buluşan bu tarif, tatlı severlerin favorisi olmaya aday. İşte, adım adım hazırlanan bu muhteşem mozaik pasta tarifi:

MOZAİK PASTA TARİFİ





İlk olarak, uygun bir tencereye 2 paket çikolatalı pudingi alın ve üzerine 1 litre sütü ekleyin. Orta ateşte sürekli karıştırarak pudingi koyulaşıncaya kadar pişirin.

Pişen pudingi ocaktan alın ve bir kenarda ilk sıcağının çıkması için bekletin.

Diğer bir kapta 2 paket petibör bisküviyi iyice kırın.

Ilınan pudingi bisküvilerin üzerine boşaltın ve bisküvileri ezmeden nazikçe karıştırın.

Baton kalıbını streç film ile kaplayın.

Hazırlanan pudingli bisküvi karışımını kalıba aktarın.

Pastanın üzerini streç filmle kapatın ve mümkünse 1 gece, eğer zaman kısıtlıysa 3-4 saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen pastayı dolaptan alarak streç filmi çıkarın. Üzerine uygun bir servis tabağını yerleştirin.

Kalıptan çıkarmak için pastayı çevirin.

Üzerindeki streç filmi soyduktan sonra dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Pratik ve lezzetli pudingli bisküvi pastası tarifi, tatlı krizlerinize çözüm olacak. Afiyet olsun!

Bu muazzam pudingli bisküvi pastası tarifi, kolay hazırlanışı ve enfes lezzetiyle hem deneyimli aşçıların hem de yeni başlayanların favorisi olmaya aday. İki paket çikolatalı pudingin kremsi dokusu, petibör bisküvilerin hafif çıtırlığı ile bir araya gelerek damakları şenlendiriyor. Tatlı sevenler için mükemmel bir seçenek olan bu tarif, özellikle pratikliğiyle dikkat çekiyor. İhtiyaç duyulan malzemelerin uygunluğu ve basit adımları takip ederek hazırlanan pudingli bisküvi pastası, herkesin kolaylıkla deneyebileceği bir tatlı şöleni sunuyor. Ailecek keyifle tüketebileceğiniz bu lezzetli pastanın, özel günlerinizde veya ani tatlı isteklerinizde kurtarıcınız olacağına emin olabilirsiniz.