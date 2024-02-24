Sadece aylar kaldı! Türkiye'nin her bir köşesinde hissedilecek: Bu kadarını kimse beklemiyordu

Şubat ayında hava sıcaklıklarının artışıyla güneş yakıcı etkisini göstermesi küresel ısınmalar etkili olurken Türkiye'de değil dünya genelinde kara ve deniz sıcaklıkları yükselerek Mart ayında yeni rekorların kırılacağı belirtildi. Deniz yüzeyi sıcaklıklarında artışlar yaşanırken El Nino'nun etkisiyle beraber Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz'de yüksek su sıcaklıklarıyla beraber rekor sinyalleri verildi.



EL NİNO UYARISI

Deniz yüzeylerinde sıcaklıklar artış gösterirken istikrarlı olarak tırmanışa geçerken uzmanlar yaşanmakta olan hızlı değişimle beraber yeni teoriler üzerinde hesaplama yapıldı. İngiltere Ulusal Okyanografi Merkezi‘nden Dr. Joel Hirschi, deniz yüzeyi sıcaklıklarından söz ederek, “Gezegen hızla ısınıyor. Okyanusta, iklimin en büyük ısı rezervuarında hızlı sıcaklık artışları görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin kategori 3 veya güçlü kasırgaların çoğunda Atlantik ana gelişim bölgesiyle beraber şubat ortasında sıklıkla temmuz ortasına doğru sıcaklıklar inanılmaz olarak yorumlandı.





