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Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında Türkiye genelindeki sağlık kuruluşları için KPSS şartı olmadan toplam 9.000 personel alımı yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:45
Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Sağlık Bakanlığı'ndan Dev Personel Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlık kuruluşları için toplam 9.000 işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. 2025 yılı itibarıyla personel açığı olan pozisyonların açıklanmasına devam edilirken, yapılacak alımların KPSS şartı olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.

İŞKUR Üzerinden Başvuru İmkanları

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tamamlanabilecek. Başvurular için aranan şartlar ise oldukça basit tutulmuştur. Adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarının, 18 yaşını doldurmuş olmalarının ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması yeterlidir. Bu koşulları sağlayan her vatandaş, mülakatsız alımlar için başvuru yapabilir.

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Alım Yapılacak Kadrolar

Sağlık Bakanlığı, geniş bir alanda personel alımı yapmayı planlıyor. Öne çıkan bazı kadrolar ise şunlardır:

  • Bilgisayar Sistem Kurulum, Bakım, Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
  • Elektrikçi (Genel)
  • Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
  • İnşaat Boyacısı/Boyacı
  • Marangoz
  • Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekanikçisi
  • Oto Elektrikçi
  • Otomotiv Kaportacısı
  • Klinik Destek Elemanı
  • Güvenlik Görevlisi
  • Temizlik Görevlisi

Başvuru Tarihleri

Sağlık Bakanlığı'nın 9.000 işçi alımı için başvuruların Şubat 2025'te başlaması beklentisi var. Resmi açıklamaların Şubat ayının başlarında yapılması planlanıyor ve başvuru detaylarının İŞKUR üzerinden sunulacağı belirtiliyor.

Alım Yapılacak İller

Sağlık Bakanlığı'nın 9.000 personel alımının hangi illerde yapılacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yok. Ancak genel olarak bu tür alımlar, Türkiye genelindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki ihtiyaç göz önünde bulundurulursa, alımların İzmir, Ankara, İstanbul ve Antalya gibi kalabalık şehirlerden başlayacağı düşünülüyor.

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