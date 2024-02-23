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Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde görevlendirmek üzere 600 Klinik Destek Elemanı alımı için ilana çıktı. Başvurular 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:01
Sağlık Bakanlığı’ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı Müjdesi! İşte İŞKUR Başvuru Ekranı ve İlan Numaraları

Sağlık Bakanlığı'ndan 600 Klinik Destek Elemanı Alımı! Başvurular Bugün Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat 2024 tarihinde İŞKUR'da yayımlanan bir ilanla 600 Klinik Destek Elemanı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre yapılacak.

personel alımı

İlan kapsamında, Sağlık Bakanlığı, 81 ildeki hastanelere 747 klinik destek elemanı alacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesinin (A) bendinde ve ilgili yönetmelikte belirtilen genel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görev yapmaya uygun olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olmamak, suç hükümlülüğü bulunmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak gibi şartlar vardır. Ayrıca adayların, emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmaları da şarttır.

Başvuru yapacak adayların, ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı veya sağlık bakım teknisyenliği dalından mezun olmaları ve başvurdukları meslek için gerekli belgelere sahip olmaları da gerekmektedir. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmaları da şarttır. (23/02/1984 ve sonrası doğumlular başvurabilir.)

Başvurular online olarak yapılacaktır. Başvuru süresi 23 - 27 Şubat 2024 tarihleri arasındadır. Başvuru adresi için BURAYA tıklayın.

personel alımı

İŞKUR ilan numaraları yayımlandı;

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde gerçekleştireceği Klinik Destek Elemanı alımlarına ait iş ilanı numaraları aşağıdaki gibidir:

- ADANA: 00008100393

- ADIYAMAN: 00008101826

- AFYONKARAHİSAR: 00008101832

- AĞRI: 00008101841

- AMASYA: 00008101853

- ANKARA: 00008101856

- ANTALYA: 00008101863

- ARTVİN: 00008101873

- AYDIN: 00008101877

- BALIKESİR: 00008101901

- BİLECİK: 00008101924

- BİNGÖL: 00008101932

- BİTLİS: 00008101941

- BOLU: 00008101951

- BURDUR: 00008101957

- BURSA: 00008101961

- ÇANAKKALE: 00008101966

- ÇANKIRI: 00008101967

- ÇORUM: 00008101974

- DENİZLİ: 00008101982

- DİYARBAKIR: 00008101986

- EDİRNE: 00008101997

- ELAZIĞ: 00008102101

- ERZİNCAN: 00008102108

- ERZURUM: 00008102115

- ESKİŞEHİR: 00008102121

- GAZİANTEP: 00008102129

- GİRESUN: 00008102143

- GÜMÜŞHANE: 00008102148

- HAKKARİ: 00008102154

- HATAY: 00008102161

- ISPARTA: 00008102175

- MERSİN: 00008102786

- İSTANBUL: 00008102182

- İZMİR: 00008102190

- KARS: 00008102217

- KASTAMONU: 00008102243

- KAYSERİ: 00008102246

- KIRKLARELİ: 00008102263

- KIRŞEHİR: 00008102267

- KOCAELİ: 00008102280

- KONYA: 00008102287

- KÜTAHYA: 00008102297

- MALATYA: 00008102407

- MANİSA: 00008102413

- KAHRAMANMARAŞ: 00008102196

- MARDİN: 00008102421

- MUĞLA: 00008102913

- MUŞ: 00008102920

- NEVŞEHİR: 00008102929

- NİĞDE: 00008102934

- ORDU: 00008102943

- RİZE: 00008102956

- SAKARYA: 00008102961

- SAMSUN: 00008102966

- SİİRT: 00008102971

- SİNOP: 00008102977

- SİVAS: 00008102978

- TEKİRDAĞ: 00008102995

- TOKAT: 00008103104

- TRABZON: 00008103106

- TUNCELİ: 00008103113

- ŞANLIURFA: 00008102985

- UŞAK: 00008103118

- VAN: 00008103123

- YOZGAT: 00008103135

- ZONGULDAK: 00008103142

- AKSARAY: 00008101848

- BAYBURT: 00008101917

- KARAMAN: 00008102210

- KIRIKKALE: 00008102253

- BATMAN: 00008101912

- ŞIRNAK: 00008102989

- BARTIN: 00008101906

- ARDAHAN: 00008101871

- IĞDIR: 00008102169

- YALOVA: 00008103128

- KARABÜK: 00008102202

- KİLİS: 00008102274

- OSMANİYE: 00008102952

- DÜZCE: 00008101990

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