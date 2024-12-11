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Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı karara göre, 26 bin 673 yeni personel alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:47
Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Sağlık Bakanlığı’ndan Tarihi İstihdam Açıklaması

Ülkemizin sağlık hizmetlerine güç katacak yeni personel alımı ile alakalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıkların bütçe görüşmeleri ardından, her bakanlığın ihtiyaç duyduğu personel sayısı netleşmeye başladı. Sağlık Bakanlığı da beklenen müjdeyi verdi.

26 Bin 673 Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sistemdeki personel eksikliklerini gidermek amacıyla 26 bin 673 yeni sözleşmeli personel alımını duyurdu. Bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen onaylandı.

Alım Yapılacak Şehirler ve Pozisyonlar

Personel alımında öncelik, eleman temininde güçlük çekilen bölgeler ve sağlık hizmeti alanlarına verileceği belirtildi. Alım için öngörülen pozisyonlar arasında uzman tabip, tabip, hemşire ve diğer sağlık personelleri yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Uzman Tabip ve Tabip Alım Sayısı

Yeni alımlar arasında en fazla istihdamın uzman tabip kadrosuna yapılacağı ifade edilirken, bu sayının 22 bin 983 olacağı belirtildi. Ek olarak, 3 bin 652 tabip için de sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Diğer İstihdam Detayları

Yeni kadro ile ayrıca, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri istihdamı sağlanacak.

Başvurular Ne Zaman?

Alım için başvuru tarihi henüz kesinleşmiş değil ancak önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Adayların, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gelişmeleri takip etmeleri öneriliyor.

Başvuru Şartları

Başvuru yapmak isteyen adayların, ilgili bölümlerden mezun olmaları ve gerekli sınavları başarıyla geçmeleri gerekmekte. Ayrıca, adayların insan ilişkileri konusunda başarılı, özverili ve disiplinli olmaları bekleniyor.

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