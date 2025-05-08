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Sakarya'da Devrim Erbil'in 'Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak' Sergisi Açıldı

Sakarya'da, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı 'Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak' sergisi sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:25
Sakarya'da Devrim Erbil'in 'Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak' Sergisi Açıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi izlenime sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat Ofis Merkezi'nde, İstanbul, Anadolu ve doğa temalı yağlı boya ve giclee baskı tekniğiyle hazırlanmış toplam 16 resim ve halı sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, AA muhabirine sergi açılışında yaptığı açıklamada, kentin kültür ve sanat tarihi açısından önemli bir gün yaşandığını ifade ederek, "Ülkemizin en kıymetli sanatçılarından Devrim Erbil'in sanat eserlerine ev sahipliği yapıyoruz," dedi.

Erbil'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sergiye katılamadığını ve bu durumdan ötürü üzgün olduklarını dile getiren Şirin, "İnşallah iyileşir ve sergimiz kapanmadan bizlerle birlikte olur. Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizin en önemli isimlerini ve eserlerini ağırlamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Usta sanatçının oğlu Barış Erbil ise Devrim Erbil'in sanat hayatı boyunca kullandığı farklı teknikleri ve dönemleri yansıtan bir seçki sunmaya özen gösterdiklerini söyledi. Erbil, "Bizden sergi istendiğinde, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına sergileri ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Kendi eserlerini tuttuğu çok ciddi bir koleksiyonu var ve bu eserleri sanatseverlerle buluşturmak için her zaman çaba gösteriyoruz," dedi.

Sanatsever Şebnem Eriş ise, "Uzun zamandır bugünü bekliyordum. Geçen yıl İstanbul'da da bu sergiye katıldım. Böylesine güzel bir serginin kente gelmesi harika, buradaki eserler gerçekten görülmesi gereken yapıtlar. Yaşayan bir ressamın eserlerini görmek, bizim için büyük bir avantaj," ifadelerini kullandı.

Devrim Erbil, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olmuştu. Sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Yatay Derinlik:...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi izlenime sunuldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Yatay Derinlik:...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ressam Devrim Erbil'in eserlerinin de yer aldığı "Yatay Derinlik: Sonsuza Dek Uçmak" sergisi izlenime sunuldu.

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