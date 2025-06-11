Sakarya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Göz Kamaştırdı

Sakarya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" Sergisi

Sakarya'da açılan yıl sonu sergisi, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını sergileyerek renkli görüntülere sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek ve Türk kültürü ile tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Proje ve Sergi Hakkında

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje, il genelindeki okullarda birçok öğretmen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yıl boyunca elde edilen çalışmalar, Serdivan Millet Bahçesi'nde açılan stantlarda sergilendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, sergi alanını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Bakırtaş, sergide 80 öğretmenin görevli olduğunu ve 40 farklı etkinlik standının bulunduğunu belirterek, yaklaşık 1000 öğrencinin coşkulu bir şekilde katılım sağladığını kaydetti.

Öğrenciler ve Proje Katılımcıları

Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'ndan sosyal bilimler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, Türk dilinin zenginliklerini geliştirmek amacıyla yıl boyunca gerçekleştirilen serum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sergide, Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan balballar ve kurganların üç boyutlu sergilendiğini belirtti.

Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Yosun, Türk sanatlarından çini yaptıklarını ve Türkiye Maarif Modeli ile bağlantılı bir sözlük projesi hazırladıklarını açıkladı. Projenin Sakarya genelinde birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Nevruz Banoğlu İlkokulu öğretmeni Melike Açıkel ise öğrencilerin masalları görsel ve sözel olarak özetlediklerini, ayrıca atasözleri ve deyimler konusunda maket ve drama çalışmalarının da sergilendiğini iletti. Açıkel, öğrencilerin yıl boyunca aktif olarak çalıştığını belirtti.

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Dilek Sertdemir ise projenin tüm eğitim seviyelerini kapsadığını ifade ederek, öğrencilerin dilin kültürel mirasını keşfetmelerine olanak tanıyan çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğretmeni Katibe Gürden, proje kapsamında yapılan çalışmaların öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediğini açıkladı. Öğrencilerin dil gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, geçmiş kültüre olan bağlılıklarını da güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi Serdivan Millet Bahçesi'nde açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi Serdivan Millet Bahçesi'nde açıldı.