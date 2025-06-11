DOLAR
39,11 0,26%
EURO
44,98 -0,29%
ALTIN
4.195,64 0,02%
BITCOIN
4.246.723,04 1,31%

Sakarya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Göz Kamaştırdı

Sakarya'da açılan sergi, öğrencilerin Türk kültürünü tanıttığı özgün çalışmalarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 20:20
Sakarya'da Dilimizin Zenginlikleri Projesi Sergisi Göz Kamaştırdı

Sakarya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" Sergisi

Sakarya'da açılan yıl sonu sergisi, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında öğrencilerin yaratıcılığını sergileyerek renkli görüntülere sahne oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu proje, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek ve Türk kültürü ile tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Proje ve Sergi Hakkında

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen proje, il genelindeki okullarda birçok öğretmen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yıl boyunca elde edilen çalışmalar, Serdivan Millet Bahçesi'nde açılan stantlarda sergilendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, sergi alanını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Bakırtaş, sergide 80 öğretmenin görevli olduğunu ve 40 farklı etkinlik standının bulunduğunu belirterek, yaklaşık 1000 öğrencinin coşkulu bir şekilde katılım sağladığını kaydetti.

Öğrenciler ve Proje Katılımcıları

Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'ndan sosyal bilimler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, Türk dilinin zenginliklerini geliştirmek amacıyla yıl boyunca gerçekleştirilen serum çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sergide, Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan balballar ve kurganların üç boyutlu sergilendiğini belirtti.

Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Yosun, Türk sanatlarından çini yaptıklarını ve Türkiye Maarif Modeli ile bağlantılı bir sözlük projesi hazırladıklarını açıkladı. Projenin Sakarya genelinde birinci olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Nevruz Banoğlu İlkokulu öğretmeni Melike Açıkel ise öğrencilerin masalları görsel ve sözel olarak özetlediklerini, ayrıca atasözleri ve deyimler konusunda maket ve drama çalışmalarının da sergilendiğini iletti. Açıkel, öğrencilerin yıl boyunca aktif olarak çalıştığını belirtti.

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Dilek Sertdemir ise projenin tüm eğitim seviyelerini kapsadığını ifade ederek, öğrencilerin dilin kültürel mirasını keşfetmelerine olanak tanıyan çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğretmeni Katibe Gürden, proje kapsamında yapılan çalışmaların öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediğini açıkladı. Öğrencilerin dil gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, geçmiş kültüre olan bağlılıklarını da güçlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle...

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi Serdivan Millet Bahçesi'nde açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle...

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi Serdivan Millet Bahçesi'nde açıldı.

İLGİLİ HABERLER

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
2
Pamukkale'ye Bayramda 53 Bin Turist Ziyareti
3
Sabahları Aç Karnına Kakaolu Tarçınlı Türk Kahvesi İçmenin Mucizevi Faydaları
4
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Yeni Sakini: Ayı Yavrusu 'Boncuk' Özenle Bakılıyor
5
Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler
6
Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği