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Sakarya'nın Tarihi Cami Restorasyonla İbadete Açılacak

Akyazı'daki koruma altındaki cami, restorasyon sonrası ibadete ve turizme kazandırılacak.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 13:11
Sakarya'nın Tarihi Cami Restorasyonla İbadete Açılacak

Sakarya'nın Tarihi Cami Restorasyon Çalışmaları

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yaklaşık 100 yıl önce inşa edilen tarihi cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.

Caminin Geçmişi ve Özellikleri

Dokurcun Çengeller Mahallesi'nde yer alan bu ahşap cami, Cumhuriyet döneminin erken yıllarına tarihleniyor. Cami, iç mekanındaki kök boyalarla bilinmektedir. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, caminin restorasyon sürecinin hızla ilerlediğini belirtiyor.

Soykan’ın açıklamaları şöyle: "Cami, Bakanlık tarafından 'korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı' olarak tescillendi. Projelerin tamamlanmasından sonra camimizi en kısa sürede ibadete açmayı hedefliyoruz. Kök boyaları, diğer yapı malzemelerine oranla özelliğini daha fazla korumuş durumda."

Restorasyon Süreci ve Gelecek Planları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Metin Çengel de durumu yetkililere bildiren isim oldu. Çengel, caminin restore edilmesinin ardından, bu alanın kültürel geziler için cazibe merkezi olmasını hedefliyor. Ayrıca, çevre düzenlemesi de yapılacak.

Çengel, "Bu tarihi yapı restore edildikten sonra, çevresindeki tarihi evlerin de kültürel miras olarak kaydedilmesi mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri

Çengel, Akyazı'daki diğer tarihi varlıklarla ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri yapılacağını planlayarak, dijital arşiv kurma projelerinin de hayata geçirileceğini belirtiyor. "Amacımız, bölgenin Osmanlı dönemindeki eğitim merkezi olduğunu ortaya koymak ve gelecek nesillere bu mirası ulaştırmak."

Sonuç olarak, Akyazı’daki bu değerli caminin restorasyonu, hem ibadet hem de turizm açısından bölgeye önemli katkılar sağlayacak.

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