SAMDOB, 'Bir Tenor Aranıyor' Müzikalini Sahneliyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), sanatseverlere eğlenceli bir deneyim sunmak üzere 'Bir Tenor Aranıyor' müzikalini sahneye koymaya hazırlanıyor. Bu eser, Ken Ludwig tarafından yazılmış olup, müzikallerin en prestijli ödülü olan Tony Ödülleri de dahil birçok ödül kazanmıştır.

Komik Olaylar ve Eğlenceli Hikaye

Müzikal, ünlü tenor Tito Merelli'nin Verdi'nin Otello operasında yaşadığı aksilikleri ve komik olayları ele alıyor. Sahnelendiği her yerde kapalı gişe oynayan bu eser, sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Müzikalin Konusu

'Bir Tenor Aranıyor' müzikalinde, ünlü tenor Tito'nun eşinin, Maria ile arasındaki problemler ve midesinin bozularak opera gösterisine çıkamaması üzerine gelişen olaylar anlatılıyor. Max adındaki başrolü oynamak üzere onu destekleyecek birinin keşfedilmesi gerektiği durum ortaya çıkıyor.

Gösterim Detayları

Müzikal, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlere sunulacak. Biletlerinizi kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneye koyacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini sahneye koyacak.