SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 Temsil Sunacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 farklı temsili sanatseverlerle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler yarın başlayacak.

Festivalde Neler Olacak?

SAMDOB, festivalde 2 müzikal, 2 opera, 3 çocuk oyunu, bir müze konseri ve bir bale sahneleyecek. SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, festivalde birçok eserle sanatseverlerle bir araya geleceklerini belirtti.

Festivalin açılışında "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Salcan, "Büyük emek ve keyifli bir eserimiz. 21 ve 22 Haziran'da sahneleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Salcan, festival programını şu şekilde açıkladı: "Ardından çocuk oyunumuz Masal Şatosu var, 24 ve 25 Haziran'da sahnelenecek. Ayrıca Okulumuz Orman çocuk oyunu, müze konserimiz ve Doktor Mucize operamız yer alıyor. Son olarak, prömiyerini nisanda gerçekleştirdiğimiz Piri Reis balesi ve festivalin kapanışında ise Muhtesem Süleyman operası ile izleyicilerimizle buluşacağız."

Festivalin Önemi

Salcan, Kültür Yolu Festivali'nin her şehirde büyük bir beğeni ile karşılandığını ifade ederken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün desteğiyle festivale katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Festivalin, farklı şehirlerde sanatseverleri bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Salcan, böyle etkinliklerin sanata ulaşamayanlara ulaşma fırsatı sunduğunu belirtti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak. SAMDOB festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak. SAMDOB festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.