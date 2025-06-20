DOLAR
39,66 0,15%
EURO
45,79 0,45%
ALTIN
4.300,54 -0,36%
BITCOIN
4.104.736,56 0,71%

SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 Temsil Sunacak

SAMSAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 temsil sunarak sanatseverlerle buluşacak. Festival yarın başlıyor.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 18:04
SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 Temsil Sunacak

SAMDOB, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde 9 Temsil Sunacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 farklı temsili sanatseverlerle buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı olan Samsun'da etkinlikler yarın başlayacak.

Festivalde Neler Olacak?

SAMDOB, festivalde 2 müzikal, 2 opera, 3 çocuk oyunu, bir müze konseri ve bir bale sahneleyecek. SAMDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Barış Salcan, AA muhabirine, festivalde birçok eserle sanatseverlerle bir araya geleceklerini belirtti.

Festivalin açılışında "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin Türkiye prömiyerinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Salcan, "Büyük emek ve keyifli bir eserimiz. 21 ve 22 Haziran'da sahneleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Salcan, festival programını şu şekilde açıkladı: "Ardından çocuk oyunumuz Masal Şatosu var, 24 ve 25 Haziran'da sahnelenecek. Ayrıca Okulumuz Orman çocuk oyunu, müze konserimiz ve Doktor Mucize operamız yer alıyor. Son olarak, prömiyerini nisanda gerçekleştirdiğimiz Piri Reis balesi ve festivalin kapanışında ise Muhtesem Süleyman operası ile izleyicilerimizle buluşacağız."

Festivalin Önemi

Salcan, Kültür Yolu Festivali'nin her şehirde büyük bir beğeni ile karşılandığını ifade ederken, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün desteğiyle festivale katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Festivalin, farklı şehirlerde sanatseverleri bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Salcan, böyle etkinliklerin sanata ulaşamayanlara ulaşma fırsatı sunduğunu belirtti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak. SAMDOB festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili...

Samsun Devlet Opera ve Balesi, (SAMDOB) Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 temsili sanatseverlerle buluşturacak. SAMDOB festivalde 2'şer müzikal ve operanın yanı sıra 3 çocuk oyunu, müze konseri ve baleyle seyircinin karşısına çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı
2
Japon Origami Sanatını Özbek Desenleriyle Buluşturan Süreyya Norkhodjaeva
3
Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol
4
Rize'de Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Yapıldı
5
Muğla'da Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Tanıtıldı
6
Niğde 4. Gastronomi Festivali'nde Ayna Grubu Hayranlarıyla Buluştu
7
EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!