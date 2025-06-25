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Samsun'da 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Gerçekleştirildi

Samsun'da, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali düzenlendi ve çocuklara özel etkinlikler sunuldu.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:11
Samsun'da 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Gerçekleştirildi

Samsun'da 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali Düzenlendi

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, 21. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival, bu yılki dördüncü etabını Samsun'da devam ettiriyor.

2004 yılından bu yana Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Samsun Piazza AVM Paribu Cineverse sinemalarında yapıldı.

Festival, film gösterimlerinin yanı sıra oyunculuk, yönetmenlik, yazarlık ve sosyal medya içerik üretimi gibi farklı alanlarda atölyeler sunarak çocuklara eğitici bilgiler veriyor.

TÜRSAK Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Nayme Taylan Sarul, AA muhabirine festivalde binlerce çocuğa ulaştıklarını belirtti. Ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyeler düzenlediklerini aktaran Sarul, "Günlük üç seans çocuklar filmlerle buluşuyor ve birçok çocuk da ilk defa sinema salonunda film izleme deneyimi kazanıyor. Çocukların bu anlarına şahitlik etmek bizi çok mutlu ediyor. Türkiye'nin birçok şehrinde de kültür yolu kapsamında bu etkinliği düzenliyoruz," ifadelerini kullandı.

Sarul, festivalin Malatya, Mardin ve Kayseri gibi şehirlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da "21.⁠ ⁠TÜRSAK Çocuk Filmleri...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da "21.⁠ ⁠TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali" gerçekleştirildi. TÜRSAK Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Nayme Taylan Sarul, AA muhabirine, açıklamada bulundu.

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