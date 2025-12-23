Samsun'da ulaşımı rahatlatacak projelerde son viraj

Başkan Halit Doğan sahada inceleme yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerde önemli bir eşik aşıldığını belirterek çalışmaların son aşamalarına yaklaşıldığını açıkladı. Doğan, projenin şehir trafiğine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Başkan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı sahalarında yürütülen imalatları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında proje ekiplerinden bilgi alan Doğan, uygulamadaki ilerlemeyi değerlendirdi.

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Benzinlik Kavşağı’nda prekast panel montajına geçtik, başlık kiriş dökümleri hızla devam ediyor. AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı’nda ise ana imalatları tamamladık ve toprakarme çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehrimizin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak projelerimizde sona doğru yaklaşıyoruz"

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Benzinlik Kavşağında ekipler prekast panel yerleştirme işlemlerine başladı ve başlık kiriş dökümleri büyük bir hızla ilerliyor. Aynı güzergâh üzerinde, ulaşım akışını rahatlatacak düzenlemeler için eş zamanlı ön hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Doğan, saha ziyaretinin ardından projelerde görev yapan işçilerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetkililer, tamamlandığında projelerin kentin ulaşım konforuna kayda değer katkı sunacağını ifade etti.

