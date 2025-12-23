DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Samsun'da Ulaşımı Rahatlatacak Projelerde Son Viraj

Başkan Halit Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı çalışmalarıyla ulaşım projelerinin son aşamalarına gelindiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:11
Samsun'da Ulaşımı Rahatlatacak Projelerde Son Viraj

Samsun'da ulaşımı rahatlatacak projelerde son viraj

Başkan Halit Doğan sahada inceleme yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek projelerde önemli bir eşik aşıldığını belirterek çalışmaların son aşamalarına yaklaşıldığını açıkladı. Doğan, projenin şehir trafiğine sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Başkan Doğan, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı sahalarında yürütülen imalatları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında proje ekiplerinden bilgi alan Doğan, uygulamadaki ilerlemeyi değerlendirdi.

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Benzinlik Kavşağı’nda prekast panel montajına geçtik, başlık kiriş dökümleri hızla devam ediyor. AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı’nda ise ana imalatları tamamladık ve toprakarme çalışmalarını sürdürüyoruz. Şehrimizin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak projelerimizde sona doğru yaklaşıyoruz"

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Benzinlik Kavşağında ekipler prekast panel yerleştirme işlemlerine başladı ve başlık kiriş dökümleri büyük bir hızla ilerliyor. Aynı güzergâh üzerinde, ulaşım akışını rahatlatacak düzenlemeler için eş zamanlı ön hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Doğan, saha ziyaretinin ardından projelerde görev yapan işçilerle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetkililer, tamamlandığında projelerin kentin ulaşım konforuna kayda değer katkı sunacağını ifade etti.

BAŞKAN HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI VE AFAD ÜST GEÇİT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA YÜRÜTÜLEN...

BAŞKAN HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI VE AFAD ÜST GEÇİT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA YÜRÜTÜLEN İMALATLARI YERİNDE İNCELEDİ.

BAŞKAN HALİT DOĞAN, RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI VE AFAD ÜST GEÇİT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA YÜRÜTÜLEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kurttutan'da HİS Göleti: Hayvanlara Su, Yangına Hazırlık
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Melikgazi Belediyesi 2025'te 130 bin ton asfaltla 80 km yol tamamladı
4
ETÜ, YÖK 2025 Raporunda İstikrarlı Yükselişini Sürdürüyor
5
Kızılay Muş Şubesi: Günlük Bin Kişiye Üç Çeşit Sıcak Yemek
6
Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi — İnönü Belediyesi'nden Yeni Proje
7
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi