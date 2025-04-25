Samsun Devlet Opera ve Balesi, Amasya'da 'Doktor Mucize' Operasını Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Amasya'da Sanatseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını Amasya'da sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmayı hedefleyen proje çerçevesinde düzenlenen festival, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde Şırnak'ta devam ediyor. Bu kapsamda, Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan 'Doktor Mucize' operasını Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda sergiledi.

Birincilik Ödüllü Eser

Bizet'in, 18 yaşında besteleyip, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmada birincilik ödülü kazandığı 'Doktor Mucize' operası, Şahan Gürkan yönetiminde sahnelendi. Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin yazdığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın komik serüveni anlatıldı.

Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk ve ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz üstlendi. Tek perdelik esere Amasyalılar büyük ilgi gösterdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Amasya'da sanatseverlerle buluşturdu. Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan "Doktor Mucize" operasını Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını Amasya'da sanatseverlerle buluşturdu. Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, turnenin son eseri olan "Doktor Mucize" operasını Amasya Belediyesi Yeni Kültür Merkezi Şehzade Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu.