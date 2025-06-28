Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Muhteşem Süleyman' Operasıyla Sanatseverlerle Buluştu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), önemli bir etkinliğe imza atarak 'Muhteşem Süleyman' operasını izleyicilerle buluşturdu.

Bestesi Tevfik Akbaşlı, librettosu ise Işık Noyan tarafından hazırlanan bu eser, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelendi.

Operanın Kadrosu ve Tasarımı

İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı olarak görev alırken, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe orkestra şefliği yapmışlardır. Koro şefliği de Kıvanç Tepe tarafından üstlenildi.

Operanın dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Görkem Cengiz ve video projeksiyonu da Ahmet Şeren tarafından hazırlandı.

Konusu ve Teması

Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekasını, bilim ve sanata olan tutkusunu, askeri başarılarını ve devletin devamlılığı ile otoritenin korunması için vermek zorunda kaldığı zorlu kararları konu alıyor.

Kapalı gişe olarak sahnelenen opera, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü ve büyük beğeni topladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Muhteşem Süleyman" operasını seyirciyle buluşturdu. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Muhteşem Süleyman" operasını seyirciyle buluşturdu. Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.