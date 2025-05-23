Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'La Traviata' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Büyüleyici Bir Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'La Traviata' operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Bir Eserin Büyüsü

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilen bu eser, ünlü besteci Giuseppe Verdi tarafından müziklendirilmiştir. Libretonun sahibi ise Francesco Maria Piave’dir.

İnanılmaz Bir Kadro

Rejisör Cenk Bıyık tarafından sahneye konulacak olan iki perdelik eserin başkemancılığı Didem Tepe üstlenirken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe SAMDOB orkestrasına eşlik edecek. Koroda ise Paola Villa yönetiminde performans sergilenecek.

Tasarım ve Koreografi

Eserin dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Zeynep Bengier ve video projeksiyonunu Ahmet Şeren gerçekleştiriyor.

Bir Hikaye, Bir Aşk Üçgeni

'La Traviata', aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını gözler önüne seriyor.

Buluşma Zamanı

Eser, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın!

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.