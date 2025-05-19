Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Yankılı Tepeler' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Etkileyici Performans

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Yankılı Tepeler' adlı senfonik şiir dinletisini sanatseverlerle buluşturdu.

Rüzgarlı Hava Performansı Değiştirdi

Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde sahnelenmesi planlanan eser, rüzgarlı hava nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Eserin Özellikleri

Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Yavuz Demir tarafından hazırlanan 'Namazgah Tepe ve Duatepe, iki tepe arasında var kılınmak' konulu 'Yankılı Tepeler' eseri, Okan Şenozan anlatıcılığı ile, orkestra şefi Rengim Gökmen ve koro şefi Maria Chekriekchieva yönetiminde sahnelendi.

Müzikal İçerik

Sakarya Meydan Muharebesi'ni notalarla anlatan eserde, başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olurken, sopranoda Görkem Ezgi Yıldırım, tenorda Veysel Barış Yanç, baritonda ise Arda Aktar sahne aldı. Koro, orkestra ve teknik ekip olmak üzere 100’e yakın kişinin yer aldığı eser, sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiir dinletisini sanatseverlerle buluşturdu.