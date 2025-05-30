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Sanatçı Mehmet Güreli, 'Galeride Karşılaşmalar' Programında Sanat Yolculuğunu Paylaştı

Mehmet Güreli, MAJİ Art Gallery'deki 'Galeride Karşılaşmalar' programında sanat kariyerini, ilhamlarını ve müzik hayatını anlattı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 09:03
Sanatçı Mehmet Güreli, 'Galeride Karşılaşmalar' Programında Sanat Yolculuğunu Paylaştı

Mehmet Güreli'den İlham Verici Anlatı

MAJİ Art Gallery'nin düzenlediği "Galeride Karşılaşmalar" serisi, mayıs ayı konuğu olarak ünlü sanatçı Mehmet Güreli'yi ağırladı. Nişantaşı'ndaki galeride gerçekleşen etkinlikte, moderatör gazete yazarı ve film yapımcısı Ali Demirtaş görev aldı.

Sanat Yolculuğu ve Pozitif Bakış Açısı

Etkinlikte, Güreli, sanat yolculuğunu ve üretim pratiklerini katılımcılarla keyifli bir dille paylaştı. Konuşmasında, “Hayatta olumsuz şeylerin yanında olumlu şeylerin de olduğunu” dile getirerek, pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu vurguladı. Geçen yıl geçirdiği bir ameliyat sonrasında, “Hastaneden çıkar çıkmaz bir film yaptım, iki sergi açtım.” ifadeleriyle örnekledi.

Sinemaya Yöneliş ve İlk Denemeleri

Mehmet Güreli, 10 yaşında film yönetmeni olmaya karar verdiğini belirterek, “Dayımın Fransızca dergileri vardı. O dergileri karıştırarak film yazmaya başladım.” dedi. Sinema macerasının 60 yılı aşkın bir süreye yayıldığını ve hala yazmaya devam ettiğini aktardı. Bu süreçte “250 tane yönetmen” yazdığını ve notlar aldığını ifade etti.

Hayatın Hikayeleri ve Müzik İlişkisi

Sanatçı, ailesinin de sanatla uğraştığını ve özellikle resim ile yazıya ilgi duyduğunu belirtti. Genç yaşında katıldığı bilgi yarışmasında büyük ödül kazandığını ve bu parayla ilk gitarını aldığını anlattı. “Bazen çok sevdiğim insanlar üzerine filmler de yapıyorum.” diyerek, belgeselci yönünün yanı sıra uzun metraj çalışmalarının kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Müziğin Yeri ve 'Kimse Bilmez'

Mehmet Güreli, müzikle her zaman iç içe olduğunu anlatırken, “Kimse Bilmez” parçasının çıkış hikayesini de paylaştı. “Latince ve İspanyolca karışımı bir dil yarattım.” diyerek, sahne performansları süresince bu eserin nasıl şekillendiğinden bahsetti. “80 milyon tıklaması var, ama ben bu işten çok az para kazandım.” diyerek müzik endüstrisindeki zorluklara da işaret etti.

Katılımcılardan Gelen Sorular

Etkinlik, katılımcıların Güreli'ye yönelttiği soruların cevaplanmasıyla sona erdi. Güreli'nin samimi ve içten anlatımı, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

MAJİ Art Gallery'nin hayata geçirdiği "Galeride Karşılaşmalar" serisinin mayıs ayı konuğu...

MAJİ Art Gallery'nin hayata geçirdiği "Galeride Karşılaşmalar" serisinin mayıs ayı konuğu yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli (fotoğrafta) oldu.

MAJİ Art Gallery'nin hayata geçirdiği "Galeride Karşılaşmalar" serisinin mayıs ayı konuğu...

MAJİ Art Gallery'nin hayata geçirdiği "Galeride Karşılaşmalar" serisinin mayıs ayı konuğu yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli (fotoğrafta) oldu.

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