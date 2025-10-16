Şanlıurfa 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Şanlıurfa'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali, 300'den fazla başvuru arasından seçilen 16 filmle gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 12:35
Şanlıurfa 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Şanlıurfa 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

20-23 Kasım'da düzenlenecek festival sinema ve kültürü buluşturuyor

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliğinde 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Festivalin hazırlık sürecine emeği geçenlere teşekkür eden Festival Genel Koordinatörü Ahmet Yavuzel, otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl 300'den fazla film başvurusu aldıklarını ve ulusal ile uluslararası kategorilerde 16 filmin finale kaldığını söyledi.

Yavuzel, finale kalan filmlerin yönetmenlerini, oyuncularını ve yapımcılarını Şanlıurfa'ya davet ettiklerini, festival programında ayrıca özel gösterimlerin de yer alacağını kaydetti.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise etkinliğin her yıl artan ilgiyle büyüdüğünü ve yalnızca sinema sanatını değil, aynı zamanda bu toprakların kadim kültürünü, tarihini ve insanlığın ortak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Doğan ayrıca şöyle dedi: "Bu yıl da birbirinden değerli yönetmenler, oyuncular ve özel konuklar Şanlıurfa’nın büyüleyici atmosferinde bizlerle olacak. Yarışma filmlerimizin her biri, özgün hikayeleri ve sinema diliyle insanlık tarihini merkeze alan güçlü anlatılar sunuyor."

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival öncesi bir...

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival öncesi bir otelde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival öncesi bir...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evde yalnız başına oturmayı çok seven 4 burç! Geleni gideni hiç sevmezler
2
Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 'Sevdalinka' Prömiyeri — Ayşe Kulin Romanı Sahnede
3
Şanlıurfa'da Çizgili Sırtlan Güneş Enerjisi Santrali'nde Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4
Haçka Yaylası (Trabzon Düzköy): 1900 Rakımda Doğa ve Kamp Rotası
5
Erzurum'da Öğrencilere Ücretsiz İftar Desteği
6
Vizesiz Seyahat Edilebilecek Ülkeler
7
İŞKUR çok sayıda temizlik personeli alımı yapacak! KPSS şartı yok, yüksek maaş avantajıyla

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?