Şanlıurfa 4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'ne Ev Sahipliği Yapıyor

20-23 Kasım'da düzenlenecek festival sinema ve kültürü buluşturuyor

Şanlıurfa'da "4. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali" gerçekleştirilecek. Festival, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliğinde 20-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Festivalin hazırlık sürecine emeği geçenlere teşekkür eden Festival Genel Koordinatörü Ahmet Yavuzel, otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl 300'den fazla film başvurusu aldıklarını ve ulusal ile uluslararası kategorilerde 16 filmin finale kaldığını söyledi.

Yavuzel, finale kalan filmlerin yönetmenlerini, oyuncularını ve yapımcılarını Şanlıurfa'ya davet ettiklerini, festival programında ayrıca özel gösterimlerin de yer alacağını kaydetti.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise etkinliğin her yıl artan ilgiyle büyüdüğünü ve yalnızca sinema sanatını değil, aynı zamanda bu toprakların kadim kültürünü, tarihini ve insanlığın ortak mirasını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Doğan ayrıca şöyle dedi: "Bu yıl da birbirinden değerli yönetmenler, oyuncular ve özel konuklar Şanlıurfa’nın büyüleyici atmosferinde bizlerle olacak. Yarışma filmlerimizin her biri, özgün hikayeleri ve sinema diliyle insanlık tarihini merkeze alan güçlü anlatılar sunuyor."

