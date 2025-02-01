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Şanlıurfa'da Mahsur Kalan 240 Kaplumbağa Kurtarıldı

Şanlıurfa'da ıslah çalışmaları sırasında mahsur kalan 240 kaplumbağa, kurtarılarak rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:25
Şanlıurfa'da Mahsur Kalan 240 Kaplumbağa Kurtarıldı

Islah Çalışmaları sırasında Kaplumbağa Kurtarma Operasyonu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen bir derede 240 kaplumbağa mahsur kaldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında, işçiler derede suyun kesilmesi sonucu çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağa tespit etti.

İlgililere Hızla Bildirim Yapıldı

Olayın fark edilmesinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Mahsur kalan kaplumbağalar, dikkatli bir çalışma ile çamurdan kurtarıldı.

Rehabilitasyon Süreci Başladı

Kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin gerçekleşeceği Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. İşçilerden Recep Kara, çalışmaları sırasında durumu fark ettiğini belirterek, dikkatli bir inceleme sonucunda kaplumbağaları gördüğünü ve durumu ekiplere ilettiğini söyledi.

Veteriner Hekimden Açıklama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Adil Uztemur, ihbar üzerine hemen bölgeye geldiklerini anlatarak, "Yapılacak kontroller ve tedaviler sonrasında kaplumbağalar yeniden doğaya salınacak" dedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti. Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 240 kaplumbağa kurtarıldı. Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında ıslah çalışmalarına katılan işçiler, suyu kesilen dere yatağında çamura saplanmış çok sayıda kaplumbağayı fark etti. Durumu ilgililere bildirilmesinin ardından, bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mahsur kaldıkları çamurdan kurtarılan 240 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonları yapılmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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