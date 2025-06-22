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Şanlıurfa'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: 46 Bin Lira Bağış

Şanlıurfa'da sahnelenen tiyatro oyununun geliri, Gazzeli çocuklar için Türk Kızılay'a bağışlandı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 14:16
Şanlıurfa'da Öğrencilerden Gazze'ye Destek: 46 Bin Lira Bağış

Şanlıurfa'da, öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyunu, Gazzeli çocuklara umut oldu. Oyunun bilet satışlarından elde edilen 46 bin 300 lira, Türk Kızılay'ına teslim edildi.

Karaköprü Bilim Sanat Merkezi'nde görevli öğretmen Mehmet Güngör, öğrencilerden oluşan Temaşa Tiyatro Grubu ile birlikte bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca, 'Benim Dünyam Gazze' adlı kısa film de sosyal medyada yayımlandı.

Güngör’ün yazıp yönettiği tiyatro oyununun bilet satışlarından toplanan miktar, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ile Türk Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Azmi Aldemir'e makbuz karşılığında teslim edildi. Sultanoğlu, destek veren öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek, "Dünyayı çocukların güzel yüreklerinin kurtaracağını düşünüyorum. Bu gösteriden elde edilen gelirlerin tamamını Kızılay aracılığıyla Gazze'deki çocuklara bağışlıyorsunuz. Bu, çok kıymetli ve değerli bir yardımdır." şeklinde konuştu.

Güngör, Gazzeli çocuklara yardım etme çabalarının sınırlı olduğunu bilerek, en azından bir şeyler yapabilmek adına projeler geliştirdiklerini belirtti. Güngör, "Tiyatro gösterimimizi 12 Haziran'da gerçekleştirdik. Farkındalık yaratmak adına elde ettiğimiz geliri Gazzeli çocuklar için kullandık." dedi.

Tiyatro ekibindeki 9 yaşındaki Azra Nur Akçiçek, kendi yaşındaki Gazzeli çocukları düşündüğünde oldukça üzgün olduğunu ifade etti. Amacının insanları bilinçlendirmek olduğunu belirten Akçiçek, "İlk oynadığımda sergilediğim karakterin yaşıtım olması beni çok etkiledi. Oyunun ilgi görmesi beni mutlu etti ama keşke Gazze'deki çocuklar da bu mutluluğu yaşayabilseydi." diye konuştu.

Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun...

Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun bilet satışından elde edilen 46 bin 300 lira, Gazzeli çocuklar yararına kullanılmak üzere Türk Kızılaya teslim edildi. Karaköprü Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapan öğretmen Mehmet Güngör (sağda) parayı Türk Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Azmi Aldemir'e makbuz karşılığında teslim etti.

Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun...

Şanlıurfa'da öğrenciler tarafından sahnelenen "Bugünkü Çanakkale, Gazze" isimli tiyatro oyununun bilet satışından elde edilen 46 bin 300 lira, Gazzeli çocuklar yararına kullanılmak üzere Türk Kızılaya teslim edildi. Karaköprü Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapan öğretmen Mehmet Güngör (sağda) parayı Türk Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Azmi Aldemir'e makbuz karşılığında teslim etti.

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